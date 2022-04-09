Полиция установила участников инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми полиция проводит проверку в связи с происшествием у школы №108, где один из подростков заставил сверстника пить из лужи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«8 апреля [органами полиции] зарегистрирован материал проверки, установлены участники инцидента», — пояснили в главке, не сообщив других подробностей. О произошедшем сообщается в соцсетях. «Инцидент произошел у 108-й школы, обидчик подвел жертву к водоему и заставил испить из него под смех толпы. До этого парень был избит», — написано в паблике «Пермь активная».

Сообщается, что таким образом подростки могли отомстить юноше, который ранее якобы «заставлял пить из лужи 12-летнюю девочку, поставив ее при этом на колени и избив». Получить комментарий директора школы №108 Светланы Казанцевой URA.RU не удалось, в учебном заведении пояснили, что руководитель находится на совещании.