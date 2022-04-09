09 апреля 2022
08 апреля 2022

В Перми подростки заставили сверстника пить из лужи. Полиция начала проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, рюкзаки, подростки
Полиция установила участников инцидента Фото:

В Перми полиция проводит проверку в связи с происшествием у школы №108, где один из подростков заставил сверстника пить из лужи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«8 апреля [органами полиции] зарегистрирован материал проверки, установлены участники инцидента», — пояснили в главке, не сообщив других подробностей. О произошедшем сообщается в соцсетях. «Инцидент произошел у 108-й школы, обидчик подвел жертву к водоему и заставил испить из него под смех толпы. До этого парень был избит», — написано в паблике «Пермь активная».

Сообщается, что таким образом подростки могли отомстить юноше, который ранее якобы «заставлял пить из лужи 12-летнюю девочку, поставив ее при этом на колени и избив». Получить комментарий директора школы №108 Светланы Казанцевой URA.RU не удалось, в учебном заведении пояснили, что руководитель находится на совещании.

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В Перми полиция проводит проверку в связи с происшествием у школы №108, где один из подростков заставил сверстника пить из лужи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «8 апреля [органами полиции] зарегистрирован материал проверки, установлены участники инцидента», — пояснили в главке, не сообщив других подробностей. О произошедшем сообщается в соцсетях. «Инцидент произошел у 108-й школы, обидчик подвел жертву к водоему и заставил испить из него под смех толпы. До этого парень был избит», — написано в паблике «Пермь активная». Сообщается, что таким образом подростки могли отомстить юноше, который ранее якобы «заставлял пить из лужи 12-летнюю девочку, поставив ее при этом на колени и избив». Получить комментарий директора школы №108 Светланы Казанцевой URA.RU не удалось, в учебном заведении пояснили, что руководитель находится на совещании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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