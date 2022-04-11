Силуанов и губернатор Текслер обсудили помощь Челябинской области

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Рабочая встреча Алексея Текслера (слева) и Антона Силуанова прошла в Москве Фото:

Глава Челябинской области Алексей Текслер и министр финансов России Антон Силуанов обсудили меры поддержки экономики региона и доходов южноуральцев. Соответствующий разговор состоялся в ходе рабочей встречи в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Ключевой темой была реализация федеральных и региональных мер поддержки экономики и мер по сохранении доходов южноуральцев. Также обсуждалось исполнение бюджета Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Кроме того, Текслер проинформировал Силуанова о реализации проектов в сфере общественного транспорта за счет предоставляемых федеральных кредитов, а также исполнения в Челябинской области национальных проектов и социальных обязательств. В частности, речь шла о готовности региона к ежемесячным «президентским» выплатам с 1 мая малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер и министр финансов России Антон Силуанов обсудили меры поддержки экономики региона и доходов южноуральцев. Соответствующий разговор состоялся в ходе рабочей встречи в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Ключевой темой была реализация федеральных и региональных мер поддержки экономики и мер по сохранении доходов южноуральцев. Также обсуждалось исполнение бюджета Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Кроме того, Текслер проинформировал Силуанова о реализации проектов в сфере общественного транспорта за счет предоставляемых федеральных кредитов, а также исполнения в Челябинской области национальных проектов и социальных обязательств. В частности, речь шла о готовности региона к ежемесячным «президентским» выплатам с 1 мая малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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