Силуанов и губернатор Текслер обсудили помощь Челябинской области

Рабочая встреча Алексея Текслера (слева) и Антона Силуанова прошла в Москве Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер и министр финансов России Антон Силуанов обсудили меры поддержки экономики региона и доходов южноуральцев. Соответствующий разговор состоялся в ходе рабочей встречи в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Ключевой темой была реализация федеральных и региональных мер поддержки экономики и мер по сохранении доходов южноуральцев. Также обсуждалось исполнение бюджета Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Кроме того, Текслер проинформировал Силуанова о реализации проектов в сфере общественного транспорта за счет предоставляемых федеральных кредитов, а также исполнения в Челябинской области национальных проектов и социальных обязательств. В частности, речь шла о готовности региона к ежемесячным «президентским» выплатам с 1 мая малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет.