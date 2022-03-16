Путин перевел управление страной в ручной режим

В борьбе с санкциями Запада будет использован опыт борьбы с коронавирусом

16 марта 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин будет использовать опыт борьбы с коронавирусом для борьбы с санкциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин для противодействия санкциям Запада переводит руководство страной в ручной режим управления. Так эксперты объяснили URA.RU его решение 16 марта создать в регионах оперативные штабы по обеспечению экономического развития. Эксперты считают, президент решил использовать ту же тактику, которая успешно показала себя во время борьбы с пандемией коронавируса. Свое решение Путин озвучил на совещании с губернаторами. Но в начале президент напомнил о спецоперации на Украине. По его словам, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин отметил, что возможности для дипломатии были исчерпаны. Спецоперация идет по плану и достигает поставленных целей, продолжил президент. И подчеркнул, что санкции против России были бы введены в любом случае — это инструмент Запада для давления, чтобы ухудшить жизнь миллионов российских граждан. Владимир Путин заявил, что проблемы у миллионов людей на Западе возникли из-за ошибок правящих элит Фото: unsplash.com Путин обратился к «простым гражданам западных государств». «Вас сейчас убеждают, что ваши трудности — это результат враждебных действий России, что из вашего кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Это ложь. А правда в том, что проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе — результат многолетних действий правящих элит их государств, их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь граждан в западных странах. Они одержимы корыстными интересами и сверхприбылями», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что Россия не потерпит унижений и всегда будет свободной. Он впервые четко охарактеризовал тех, кто «зарабатывает деньги в России», а «мыслям, по своему рабскому сознанию» находится на Западе — национал-предатели. Владимир Путин заверил, что спецоперация по освобождению Донбасса идет строго по плану Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU При этом россияне подвергаются «настоящей травле» за границей. «Отказывают в медпомощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь „отменить“ Россию, Запад сорвал с себя маски приличия, действует по-хамски, демонстрируя истинную натуру. Напрашиваются аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века, а затем и их приспешники из европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны», добавил президент. Путин поблагодарил российских предпринимателей, которые дают эффективный ответ на санкционные вызовы, а также закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития российской экономики. По его словам, после ухода западных компаний с российского рынка ключевая роль в экономическом подъеме отводится частному бизнесу — перед ним открываются новые возможности. Как и во время пандемии коронавируса, оперативные штабы по обеспечению экономического контроля возглавят губернаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говоря о мерах поддержки россиян, президент рассказал, что будут увеличены все социальные выплаты, пособия и пенсии, заработает комплексная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Путин также объявил, что подписал указ, расширяющий полномочия губернаторов. «Поручаю всем подразделениям федеральных органов власти в субъектах Федерации в ближайшие шесть месяцев в обязательном порядке координировать свою работу с региональными властями, а губернаторам создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу», — заявил Путин. Он напомнил, что таким же образом были выстроены меры по борьбе с коронавирусом, что позволило учитывать ситуацию в каждом регионе (в пандемию коронавируса был создан федеральный оперштаб под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, сейчас создан аналогичный штаб по борьбе с санкциями). Путин добавил, что будут сохранены все утвержденные планы по развитию регионов и реализации крупных инфраструктурных проектов. По его словам, санкции не заставят Россию отказаться от поставленных целей национального развития. Тактику борьбы с пандемией власти будут использовать для борьбы с санкциями Запада Фото: Денис Моргунов © URA.RU Решение президента о создании штабов по примеру тех, которые работали во время пандемии коронавируса, дает ему «возможность избежать очень длинной цепочки принятия решений», объясняет гендиректор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. «Если оперативности не будет, то ситуация пойдет по разрушительному сценарию. Например, принимаются санкции, которые затрагивает лекарства для диабетиков. При обычной цепочке принятия решений, когда действия правительства визируют вице-премьеры, доставка лекарств займет несколько месяцев. Эта цепочка, развернутая в виде штабов, позволит действовать быстро», — уверен политолог. Новый подход борьбы с западными санкциями, положенный на пандемическую практику, даст эффект, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Сегодня мы имеем дело не с экономическим кризисом, а с агрессивной экономической войной с целью нанести максимальный ущерб не только государству, но и каждому гражданину. Поэтому меры противодействия этому должны носить особый характер», — заметил эксперт. Статья по теме Путин одобрил меру, которая сохранит россиянам работу и зарплату Система делегирования полномочий, разработанная во время борьбы с коронавирусной инфекцией, доказала свою эффективность и гибкость, соглашается директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Губернаторы во время пандемии показали свои достаточные компетенции и способность принимать сложные решение в оперативной обстановке», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин для противодействия санкциям Запада переводит руководство страной в ручной режим управления. Так эксперты объяснили URA.RU его решение 16 марта создать в регионах оперативные штабы по обеспечению экономического развития. Эксперты считают, президент решил использовать ту же тактику, которая успешно показала себя во время борьбы с пандемией коронавируса. Свое решение Путин озвучил на совещании с губернаторами. Но в начале президент напомнил о спецоперации на Украине. По его словам, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин отметил, что возможности для дипломатии были исчерпаны. Спецоперация идет по плану и достигает поставленных целей, продолжил президент. И подчеркнул, что санкции против России были бы введены в любом случае — это инструмент Запада для давления, чтобы ухудшить жизнь миллионов российских граждан. Путин обратился к «простым гражданам западных государств». «Вас сейчас убеждают, что ваши трудности — это результат враждебных действий России, что из вашего кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Это ложь. А правда в том, что проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе — результат многолетних действий правящих элит их государств, их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь граждан в западных странах. Они одержимы корыстными интересами и сверхприбылями», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что Россия не потерпит унижений и всегда будет свободной. Он впервые четко охарактеризовал тех, кто «зарабатывает деньги в России», а «мыслям, по своему рабскому сознанию» находится на Западе — национал-предатели. При этом россияне подвергаются «настоящей травле» за границей. «Отказывают в медпомощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь „отменить“ Россию, Запад сорвал с себя маски приличия, действует по-хамски, демонстрируя истинную натуру. Напрашиваются аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века, а затем и их приспешники из европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны», добавил президент. Путин поблагодарил российских предпринимателей, которые дают эффективный ответ на санкционные вызовы, а также закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития российской экономики. По его словам, после ухода западных компаний с российского рынка ключевая роль в экономическом подъеме отводится частному бизнесу — перед ним открываются новые возможности. Говоря о мерах поддержки россиян, президент рассказал, что будут увеличены все социальные выплаты, пособия и пенсии, заработает комплексная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Путин также объявил, что подписал указ, расширяющий полномочия губернаторов. «Поручаю всем подразделениям федеральных органов власти в субъектах Федерации в ближайшие шесть месяцев в обязательном порядке координировать свою работу с региональными властями, а губернаторам создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу», — заявил Путин. Он напомнил, что таким же образом были выстроены меры по борьбе с коронавирусом, что позволило учитывать ситуацию в каждом регионе (в пандемию коронавируса был создан федеральный оперштаб под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, сейчас создан аналогичный штаб по борьбе с санкциями). Путин добавил, что будут сохранены все утвержденные планы по развитию регионов и реализации крупных инфраструктурных проектов. По его словам, санкции не заставят Россию отказаться от поставленных целей национального развития. Решение президента о создании штабов по примеру тех, которые работали во время пандемии коронавируса, дает ему «возможность избежать очень длинной цепочки принятия решений», объясняет гендиректор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. «Если оперативности не будет, то ситуация пойдет по разрушительному сценарию. Например, принимаются санкции, которые затрагивает лекарства для диабетиков. При обычной цепочке принятия решений, когда действия правительства визируют вице-премьеры, доставка лекарств займет несколько месяцев. Эта цепочка, развернутая в виде штабов, позволит действовать быстро», — уверен политолог. Новый подход борьбы с западными санкциями, положенный на пандемическую практику, даст эффект, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Сегодня мы имеем дело не с экономическим кризисом, а с агрессивной экономической войной с целью нанести максимальный ущерб не только государству, но и каждому гражданину. Поэтому меры противодействия этому должны носить особый характер», — заметил эксперт. Система делегирования полномочий, разработанная во время борьбы с коронавирусной инфекцией, доказала свою эффективность и гибкость, соглашается директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Губернаторы во время пандемии показали свои достаточные компетенции и способность принимать сложные решение в оперативной обстановке», — резюмировал эксперт.