В Курган приедет комиссия Генпрокуратуры

11 апреля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Комиссия Генпрокуратуры проведет в Кургане прием граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комиссия Генеральной прокуратуры России 13 апреля приедет в Курган, чтобы провести прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится личный прием граждан в Кургане. 13 апреля с 10:00 начальник отдела Генпрокуратуры Дементьев С. В. и старший прокурор отдела Поклоннова С. Н. проведут личный прием граждан в здании прокуратуры города Кургана», — рассказали в надзорном органе. Курганцам, которые хотят обратиться на прием, необходимо прийти в здание прокуратуры по улице Красина, 57. Свои доводы нужно изложить в письменном заявлении, к нему должны прилагаться подтверждающие документы. После снятия копий подлинники документов вернут заявителю. Более подробную информацию о приеме можно уточнить по телефонам (3522) 41-15-03, 42-10-16. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Комиссия Генеральной прокуратуры России 13 апреля приедет в Курган, чтобы провести прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится личный прием граждан в Кургане. 13 апреля с 10:00 начальник отдела Генпрокуратуры Дементьев С. В. и старший прокурор отдела Поклоннова С. Н. проведут личный прием граждан в здании прокуратуры города Кургана», — рассказали в надзорном органе. Курганцам, которые хотят обратиться на прием, необходимо прийти в здание прокуратуры по улице Красина, 57. Свои доводы нужно изложить в письменном заявлении, к нему должны прилагаться подтверждающие документы. После снятия копий подлинники документов вернут заявителю. Более подробную информацию о приеме можно уточнить по телефонам (3522) 41-15-03, 42-10-16.