10 апреля 2022
08 апреля 2022

В Курган приедет комиссия Генпрокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, прокурор, руки
Комиссия Генпрокуратуры проведет в Кургане прием граждан Фото:

Комиссия Генеральной прокуратуры России 13 апреля приедет в Курган, чтобы провести прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится личный прием граждан в Кургане. 13 апреля с 10:00 начальник отдела Генпрокуратуры Дементьев С. В. и старший прокурор отдела Поклоннова С. Н. проведут личный прием граждан в здании прокуратуры города Кургана», — рассказали в надзорном органе.

Курганцам, которые хотят обратиться на прием, необходимо прийти в здание прокуратуры по улице Красина, 57. Свои доводы нужно изложить в письменном заявлении, к нему должны прилагаться подтверждающие документы. После снятия копий подлинники документов вернут заявителю. Более подробную информацию о приеме можно уточнить по телефонам (3522) 41-15-03, 42-10-16.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

Комиссия Генеральной прокуратуры России 13 апреля приедет в Курган, чтобы провести прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится личный прием граждан в Кургане. 13 апреля с 10:00 начальник отдела Генпрокуратуры Дементьев С. В. и старший прокурор отдела Поклоннова С. Н. проведут личный прием граждан в здании прокуратуры города Кургана», — рассказали в надзорном органе. Курганцам, которые хотят обратиться на прием, необходимо прийти в здание прокуратуры по улице Красина, 57. Свои доводы нужно изложить в письменном заявлении, к нему должны прилагаться подтверждающие документы. После снятия копий подлинники документов вернут заявителю. Более подробную информацию о приеме можно уточнить по телефонам (3522) 41-15-03, 42-10-16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...