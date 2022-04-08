Тоболяки винят в произошедшем ребенка, его родителей и даже администрацию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Катание ребенка на самокате по мемориалу павшим в Великой Отечественной войне в Тобольске (Тюменская область) попало на видео. Ролик разместили в социальных сетях. Часть жителей города назвали такое поведение вандализмом, другие же обвинили в случившемся родителей и власти.

«Пожалуйста, объясните своим чадам, что Вечный огонь не лучшее место для катания на самокате», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». К нему приложено видео: на нем ребенок ездит по мемориальному комплексу тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Такое поведение подростка часть горожан осудили. Однако отметили, что вина лежит и на родителях.

«То, что делает ребенок — проявление неуважения к памяти погибших, своего рода вандализм. Огромный минус в карму родителей!» — написала Виктория Ярославцева. «Ребенку не объясняли, что этого нельзя делать. Ребенок глупый, просто нет уважение к святому месту», — считает Марина Акулина. «Рядом взрослые проходят. Что за равнодушие, не могли сделать замечание?» — прокомментировал Алексей Алексеев.

Часть пользователей высказали мнение о том, что ребенок выбрал такое место для катания, так как подходящих площадок для самокатчиков и скейтеров в городе нет. «Когда строят детские и спортплощадки упускают момент, что дети сейчас увлечены самокатами и велосипедами», — считает Ирина Исаева. «Вечный огонь они построили, а детскую площадку не могут сделать!» — написала Елена Остякова.

URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в пресс-службу администрации Тобольска. Также запрос направлен в городской отдел полиции Тобольска.

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