В Свердловской области проект на 2 млрд остановлен из-за кредитов

Дмитрий Русаков считает, что увеличение мощностей позволит выпускать вдвое больше бумаги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Туринском целлюлозно-бумажном заводе (Свердловская область) откладывается модернизация, которая должна была в два раза увеличить объем производства. Об этом во время пресс-тура рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Русаков.

«За счет средств предприятия и средств инвестора мы хотим увеличить мощности целлюлозного цеха. Это позволит нам варить в два раза больше целлюлозы и производить вдвое больше готовой продукции», — сообщил глава завода.

По словам владельца Туринского ЦБЗ Романа Пономарева, на этот проект также требуются кредитные средства. Его общая стоимость — порядка двух млрд рублей.

«Необходимы дешевые кредиты и субсидии от государства. Те, что сейчас есть — 24% годовых — это нереально для любого производства. Если разумный процент — 4-8%, то срок окупаемости проекта — около 8 лет. Если ставка 24%, то срок окупаемости — никакой», — добавил бизнесмен.

Роман Пономарев отметил, что на подготовку помещения, закуп и установку оборудования потребуется 1,5-2 года. Оборудование планируют покупать китайское. Сейчас завод работает на современных немецких станках и агрегатах, оставшихся еще с советского периода.

Руководство предприятия обращалось в Региональное правительство с просьбой выделить господдержку на этот проект, ответ пока не поступил. Пока он остается в подвешенном состоянии, на заводе увеличивают мощности одного из производственных участков. Здесь начнут выпускать товарную целлюлозу — отбеленный полуфабрикат, из которого другие бумажные комбинаты смогут производить бумагу.

«Через четыре месяца мы начнем выпускать целлюлозу в пачках. Это значит, что любое другое предприятие, которое имеет бумагоделательную машину, может купить у нас отбеленную целлюлозу, бросить ее и в гидроразбиватель, и, не имя своей варки и своей отделки, может делать такую же бумагу», — пояснил Роман Пономарев.

По его словам, под этот проект реконструировали один из старых цехов завода площадью 12 тысяч квадратных метров. Оборудование уже привезли. Через неделю начнется шеф-монтаж машин. На новом участке смогут выпускать три тысячи тонн целлюлозы в месяц. В этот проект инвестор вложил несколько десятков миллионов долларов.

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