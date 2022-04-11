На границе с Украиной введен высокий уровень угрозы терактов

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В Брянской области введен высокий уровень террористической угрозы Фото:

Власти Брянской области, граничащей с Украиной, установили высокий уровень террористической угрозы. Он будет действовать с 11 по 25 апреля.

«Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток. С 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля», — приводит ТАСС заявление правительства региона.

Обновлено в 19:39. Повышенный уровень террористической опасности также введен в Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

С 11 апреля высокий уровень террористической опасности также действует в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что это связано с угрозой со стороны националистов Украины.

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Власти Брянской области, граничащей с Украиной, установили высокий уровень террористической угрозы. Он будет действовать с 11 по 25 апреля. «Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток. С 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля», — приводит ТАСС заявление правительства региона. Обновлено в 19:39. Повышенный уровень террористической опасности также введен в Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков. С 11 апреля высокий уровень террористической опасности также действует в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что это связано с угрозой со стороны националистов Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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