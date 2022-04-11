На границе с Украиной введен высокий уровень угрозы терактов 11 апреля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 + В Брянской области введен высокий уровень террористической угрозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Брянской области, граничащей с Украиной, установили высокий уровень террористической угрозы. Он будет действовать с 11 по 25 апреля. «Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток. С 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля», — приводит ТАСС заявление правительства региона. Обновлено в 19:39. Повышенный уровень террористической опасности также введен в Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков. С 11 апреля высокий уровень террористической опасности также действует в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что это связано с угрозой со стороны националистов Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Власти Брянской области, граничащей с Украиной, установили высокий уровень террористической угрозы. Он будет действовать с 11 по 25 апреля. «Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток. С 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля», — приводит ТАСС заявление правительства региона. Обновлено в 19:39. Повышенный уровень террористической опасности также введен в Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков. С 11 апреля высокий уровень террористической опасности также действует в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что это связано с угрозой со стороны националистов Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям