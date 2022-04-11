Минобороны: боевики на Украине пытают жителей Славянска

11 апреля 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Славянске боевики украинской территориальной обороны проводят карательные рейды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Донецкой Народной Республике (ДНР) Славянске украинские боевики проводят рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, националисты подвергают людей зверским пыткам. «Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие. Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам», — сообщили в ведомстве. Националисты угрожают пленным передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками. «Их принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Для избавления от этих мучений вымогают деньги в размере от 1 тысячи долларов. О судьбе десятка задержанных до настоящего времени ничего неизвестно», — подытожили в МО РФ. Ранее украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и провокацией ВСУ, которая поддерживается западными СМИ. В субботу в ведомстве сообщили, что украинские националисты готовят новую провокацию в Ирпене Киевской области. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В городе Донецкой Народной Республике (ДНР) Славянске украинские боевики проводят рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, националисты подвергают людей зверским пыткам. «Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие. Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам», — сообщили в ведомстве. Националисты угрожают пленным передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками. «Их принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Для избавления от этих мучений вымогают деньги в размере от 1 тысячи долларов. О судьбе десятка задержанных до настоящего времени ничего неизвестно», — подытожили в МО РФ. Ранее украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и провокацией ВСУ, которая поддерживается западными СМИ. В субботу в ведомстве сообщили, что украинские националисты готовят новую провокацию в Ирпене Киевской области. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.