Зампостпреда РФ в ООН заявил о переодетых бойцах ВСУ в Одессе

11 апреля 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Россия в ООН предупредила о новых провокациях Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ готовят в Одессе новую провокацию, заявил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на совещании ООН. По его информации, украинцы переоделись там в военную форму ВС России. «Не могу не сказать о сообщениях оддесситов о том, что в городе замечены в большом количестве бойцы ВСУ, переодеты в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе тоже готовятся масштабные кровавые провокации, то есть операции под чужим флагом. Коллеги, не говорите потом, что мы не предупреждали», — сказал Полянский. Трансляция Собвеза ООН велась на youtube-канале организации. Украинские СМИ ранее начали тиражировать кадры, якобы демонстрирующие массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. Минобороны РФ назвали этот ролик фейком, который поддерживается западными СМИ, а эксперты подтвердили провокацию. Также в ведомстве представили доводы, что по Краматорску был нанесен удар ракетой «Точка-У» силами ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Бойцы ВСУ готовят в Одессе новую провокацию, заявил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на совещании ООН. По его информации, украинцы переоделись там в военную форму ВС России. «Не могу не сказать о сообщениях оддесситов о том, что в городе замечены в большом количестве бойцы ВСУ, переодеты в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе тоже готовятся масштабные кровавые провокации, то есть операции под чужим флагом. Коллеги, не говорите потом, что мы не предупреждали», — сказал Полянский. Трансляция Собвеза ООН велась на youtube-канале организации. Украинские СМИ ранее начали тиражировать кадры, якобы демонстрирующие массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. Минобороны РФ назвали этот ролик фейком, который поддерживается западными СМИ, а эксперты подтвердили провокацию. Также в ведомстве представили доводы, что по Краматорску был нанесен удар ракетой «Точка-У» силами ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.