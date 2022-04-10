Сенатор РФ: власть Украины нужно судить за удар по Краматорску

10 апреля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Серийный номер ракеты «Точка-У» указывает на то, что она состояла на балансе в ВСУ (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После удара ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где погибло несколько десятков мирных граждан, украинская власть должна предстать перед судом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 8 апреля по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У». Снаряд прилетел в тот момент, когда на вокзале проходила эвакуация местного населения. По последним данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, однако в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины. Это стало известно благодаря расшифровке серийного номера ракеты. «Они (власть Украины — прим. URA.RU) абсолютно не думают о будущем Украины. Они думают, как любой ценой, жертвуя своим народом, втянуть НАТО в прямую войну с Россией и добиться любой ценой дискредитации России в современном пространстве. Конечно, это будет выноситься и на заседании Совета безопасности [ООН]. Конечно, еще будут поступать факты, которые свидетельствуют, что это фейковые дела. Конечно, украинские власти должны будут предстать перед судом своего же народа», — сказал Владимир Джабаров. Однако, отметил сенатор, Совет безопасности ООН может вновь проигнорировать тему провокаций со стороны Украины, как это было с произошедшим в Буче. «Когда им надо, они все мгновенно проводят. Они пытаются любой ценой оттянуть. Главное — прокукарекать, обвинить Россию, а дальше уже вроде тема ушла, мол, все, что надо, из нее уже выжали», — уточнил он. Также член Совета Федерации обвинил политиков западных стран в лицемерии. «Они в упор будут смотреть на черное, а говорить, что это белое, и наоборот. Рассчитывать на объективность западных стран не приходится. Это абсолютно лицемерная политика. Вздымать руки кверху, закатывать глаза, когда им подсовывают тела где-то убитых людей и говорят, что это жертвы Бучи, они изображают трагедию. Вранье. Они пропитаны этим враньем», — подчеркнул собеседник агентства. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов. Согласно записям украинской стороны, в марте 2022 года ВСУ должны были начать боевые действия в ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После удара ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где погибло несколько десятков мирных граждан, украинская власть должна предстать перед судом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 8 апреля по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У». Снаряд прилетел в тот момент, когда на вокзале проходила эвакуация местного населения. По последним данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, однако в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины. Это стало известно благодаря расшифровке серийного номера ракеты. «Они (власть Украины — прим. URA.RU) абсолютно не думают о будущем Украины. Они думают, как любой ценой, жертвуя своим народом, втянуть НАТО в прямую войну с Россией и добиться любой ценой дискредитации России в современном пространстве. Конечно, это будет выноситься и на заседании Совета безопасности [ООН]. Конечно, еще будут поступать факты, которые свидетельствуют, что это фейковые дела. Конечно, украинские власти должны будут предстать перед судом своего же народа», — сказал Владимир Джабаров. Однако, отметил сенатор, Совет безопасности ООН может вновь проигнорировать тему провокаций со стороны Украины, как это было с произошедшим в Буче. «Когда им надо, они все мгновенно проводят. Они пытаются любой ценой оттянуть. Главное — прокукарекать, обвинить Россию, а дальше уже вроде тема ушла, мол, все, что надо, из нее уже выжали», — уточнил он. Также член Совета Федерации обвинил политиков западных стран в лицемерии. «Они в упор будут смотреть на черное, а говорить, что это белое, и наоборот. Рассчитывать на объективность западных стран не приходится. Это абсолютно лицемерная политика. Вздымать руки кверху, закатывать глаза, когда им подсовывают тела где-то убитых людей и говорят, что это жертвы Бучи, они изображают трагедию. Вранье. Они пропитаны этим враньем», — подчеркнул собеседник агентства. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов. Согласно записям украинской стороны, в марте 2022 года ВСУ должны были начать боевые действия в ДНР.