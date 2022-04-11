Global Times заявила о провале санкций США против России

12 апреля 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Рубль почти полностью восстановился после введенных против РФ ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская национальная валюта укрепляет свои позиции несмотря на многочисленные ограничения, вводимые Западом. Причина этого — нефтегазовый сектор страны, которая продолжает продавать нефть и газ другим странам. Это стало возможным вопреки заявлению президента США Джо Байдена о том, что рублю после введенных ЕС и США санкций «превратится в руины». «Рубль почти полностью восстановился после своих потерь после спецоперации на Украине. Европа по-прежнему зависит от российского сжиженного природного газа, и, хотя некоторые страны-члены ЕС отказываются от российской нефти, замена российского СПГ на данный момент невозможна», — информацию об этом приводит издание Global Times. Западные санкции, по версии издания, вводились, чтобы ослабить экономику страны. Несмотря на то, что многие иностранные компании ушли с российского рынка, а предметы роскоши Запада больше недоступны, гиперинфляции так и не случилось. «Похоже, что предметы роскоши и сети быстрого питания не так уж необходимы для российской экономики», — говорится в сообщении. «Санкции против России — это попытка деглобализации, деупорядочения процессов и затруднения ведения бизнеса», — дополняется в материале. Большинство стран мира отвергло санкции против РФ, потому что это противоречит их материальным интересам, уточняет телеканал 360. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ, пишет «Федеральное агентство новостей». Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность в инсулине. Открываются новые цеха по производству биологических субстанций для лекарств нового поколения, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими тяжелыми заболеваниями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российская национальная валюта укрепляет свои позиции несмотря на многочисленные ограничения, вводимые Западом. Причина этого — нефтегазовый сектор страны, которая продолжает продавать нефть и газ другим странам. Это стало возможным вопреки заявлению президента США Джо Байдена о том, что рублю после введенных ЕС и США санкций «превратится в руины». «Рубль почти полностью восстановился после своих потерь после спецоперации на Украине. Европа по-прежнему зависит от российского сжиженного природного газа, и, хотя некоторые страны-члены ЕС отказываются от российской нефти, замена российского СПГ на данный момент невозможна», — информацию об этом приводит издание Global Times. Западные санкции, по версии издания, вводились, чтобы ослабить экономику страны. Несмотря на то, что многие иностранные компании ушли с российского рынка, а предметы роскоши Запада больше недоступны, гиперинфляции так и не случилось. «Похоже, что предметы роскоши и сети быстрого питания не так уж необходимы для российской экономики», — говорится в сообщении. «Санкции против России — это попытка деглобализации, деупорядочения процессов и затруднения ведения бизнеса», — дополняется в материале. Большинство стран мира отвергло санкции против РФ, потому что это противоречит их материальным интересам, уточняет телеканал 360. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ, пишет «Федеральное агентство новостей». Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность в инсулине. Открываются новые цеха по производству биологических субстанций для лекарств нового поколения, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими тяжелыми заболеваниями.