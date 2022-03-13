Из Америки запретили ввозить некоторые предметы роскоши Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Россию нельзя будет ввозить предметы роскоши из США, в том числе — изделия из меха, дамские сумки и косметику. Указ об этом подписал американский лидер Джо Байден.

«С 16 марта будут запрещены к ввозу в Россию порядка 570 товарных позиций. В числе которых: косметика и парфюмерия, чемоданы, дамские сумки, меховые шкурки, изделия из натурального меха, ковры, драгоценные камни и ювелирные изделия», — говорится в документе, который опубликован на официальном сайте Бюро промышленности и безопасности США.

Отмечается также, что ввозить в Россию из США нельзя будет концертные рояли, наручные часы, предметы искусства. В список входят алкоголь (шампанское, виски, текила и так далее), табачные изделия — в том числе нюхательный и жевательный табак.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин объявил начало спецоперации. Ее основная цель — не оккупация территории, а демилитаризация и денацификация страны. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза и США ввели санкции против России. Среди них — ограничение в экономической, производственной банковской сфере. Кроме того, один из пунктов ограничений предусматривает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши из Евросоюза.

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