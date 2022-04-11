11 апреля 2022

ФСБ задержала высокопоставленного челябинского силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
В ближайшее время решится вопрос о заключении полицейского под стражу Фото:

В Миассе (Челябинская область) при передаче взятки следователю следственного комитета задержан заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела МВД России. Операцию провели сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из управления собственной безопасности полицейского главка региона, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах.

«Сотрудник полиции передал 400 тыс. рублей следователю следственного комитета за принятие незаконного решения в отношении фигуранта уголовного дела. Следователь изначально рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денежных средств проходила под контролем силовиков», — рассказал источник.

Полицейский в настоящее время задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). В пресс-службах СУ СКР, УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что прокомментируют информацию позднее.

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В Миассе (Челябинская область) при передаче взятки следователю следственного комитета задержан заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела МВД России. Операцию провели сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из управления собственной безопасности полицейского главка региона, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах. «Сотрудник полиции передал 400 тыс. рублей следователю следственного комитета за принятие незаконного решения в отношении фигуранта уголовного дела. Следователь изначально рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денежных средств проходила под контролем силовиков», — рассказал источник. Полицейский в настоящее время задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). В пресс-службах СУ СКР, УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что прокомментируют информацию позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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