ФСБ задержала высокопоставленного челябинского силовика

В ближайшее время решится вопрос о заключении полицейского под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) при передаче взятки следователю следственного комитета задержан заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела МВД России. Операцию провели сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из управления собственной безопасности полицейского главка региона, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах.

«Сотрудник полиции передал 400 тыс. рублей следователю следственного комитета за принятие незаконного решения в отношении фигуранта уголовного дела. Следователь изначально рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денежных средств проходила под контролем силовиков», — рассказал источник.

Полицейский в настоящее время задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). В пресс-службах СУ СКР, УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что прокомментируют информацию позднее.