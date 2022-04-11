Улицу Челябинска предложили назвать именем Жириновского

В Челябинской области Владимир Жириновский бывал неоднократно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

В мэрию Челябинска и правительство Челябинской области внесут инициативу о присвоении имени экс-председателя ЛДПР Владимира Жириновского улице или иному общественному пространству столицы региона. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии.

«Поступает большое количество звонков челябинцев, сообщений лично и в социальных сетях с соболезнованиями, с оценкой роли Жириновского в российской и мировой истории и с предложениями назвать улицу, сквер, другой географический объект именем великого политика. Думаю, это правильные предложения. Внесу на рассмотрение администрации Челябинска и правительства региона такую инициативу», — пояснил URA.RU лидер челябинского регионального отделения ЛПДР Виталий Пашин.

Он также добавил, что Жириновский неоднократно посещал Челябинскую область. Помощь и поддержку от покойного ныне политика получили тысячи южноуральцев.

Заразившийся коронавирусом политик скончался 6 апреля в больнице, где находился с 9 февраля. Жириновского похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве, прощаться с ним приехали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.