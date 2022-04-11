В вузе Челябинска работают над созданием аналога импортной посуды

Научный коллектив получил патент на разработку биоразлагаемой посуды (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) разрабатывают технологию, которая поможет наладить производство одноразовой пластиковой посуды в Челябинской области в рамках импортозамещения. Как сообщили в социальных сетях университета, новая посуда будет экологически чистой.

«Команда молодых ученых в ЮУрГУ создает технологию, которая значительно снизит долю пластикового мусора и позволит наладить производство экологически чистой одноразовой посуды в Челябинской области. Научный коллектив уже стал обладателем евразийского патента на способ производства биоразлагаемой посуды», — сообщили в telegram-канале вуза.

В университете добавили, что в проекте принимает участие постдок из Индии Удей Багале, ранее работавший над созданием наноэмульсии для улучшения качества хлеба. Руководит проектом доктор технических наук, профессор кафедры «Пищевые и биотехнологии» Ирины Потороко.

Многие российские предприятия начали развивать программу импортозамещения после введения антироссийских санкций со стороны ЕС и США. Ограничения призваны ослабить российскую экономику. Однако, несмотря на введение свыше шести тысяч ограничений, экономика РФ справляется с трудными временами, заявили в Кремле.

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