11 апреля 2022

В вузе Челябинска работают над созданием аналога импортной посуды

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Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , уральский федеральный университет, высшее образование, химия, наука, урфу, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
Научный коллектив получил патент на разработку биоразлагаемой посуды (фото из архива) Фото:
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В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) разрабатывают технологию, которая поможет наладить производство одноразовой пластиковой посуды в Челябинской области в рамках импортозамещения. Как сообщили в социальных сетях университета, новая посуда будет экологически чистой.

«Команда молодых ученых в ЮУрГУ создает технологию, которая значительно снизит долю пластикового мусора и позволит наладить производство экологически чистой одноразовой посуды в Челябинской области. Научный коллектив уже стал обладателем евразийского патента на способ производства биоразлагаемой посуды», — сообщили в telegram-канале вуза.

В университете добавили, что в проекте принимает участие постдок из Индии Удей Багале, ранее работавший над созданием наноэмульсии для улучшения качества хлеба. Руководит проектом доктор технических наук, профессор кафедры «Пищевые и биотехнологии» Ирины Потороко.

Многие российские предприятия начали развивать программу импортозамещения после введения антироссийских санкций со стороны ЕС и США. Ограничения призваны ослабить российскую экономику. Однако, несмотря на введение свыше шести тысяч ограничений, экономика РФ справляется с трудными временами, заявили в Кремле.

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В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) разрабатывают технологию, которая поможет наладить производство одноразовой пластиковой посуды в Челябинской области в рамках импортозамещения. Как сообщили в социальных сетях университета, новая посуда будет экологически чистой. «Команда молодых ученых в ЮУрГУ создает технологию, которая значительно снизит долю пластикового мусора и позволит наладить производство экологически чистой одноразовой посуды в Челябинской области. Научный коллектив уже стал обладателем евразийского патента на способ производства биоразлагаемой посуды», — сообщили в telegram-канале вуза. В университете добавили, что в проекте принимает участие постдок из Индии Удей Багале, ранее работавший над созданием наноэмульсии для улучшения качества хлеба. Руководит проектом доктор технических наук, профессор кафедры «Пищевые и биотехнологии» Ирины Потороко. Многие российские предприятия начали развивать программу импортозамещения после введения антироссийских санкций со стороны ЕС и США. Ограничения призваны ослабить российскую экономику. Однако, несмотря на введение свыше шести тысяч ограничений, экономика РФ справляется с трудными временами, заявили в Кремле. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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