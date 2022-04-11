Челябинский губернатор поздравил «Трактор» с бронзой

Губернатор Алексей Текслер пообещал челябинскому клубы поддержку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил «Трактор» с тем, что клуб стал бронзовым призером Чемпионата КХЛ 2021/2022. Вышедшему в финал магнитогорскому «Металлургу» глава региона пожелал удачи.

«Трактор» — бронзовый призер Чемпионата КХЛ 2021/2022. Поздравляю команду, всех ребят и тренерский штаб! Парни, спасибо за яркий сезон, за самоотдачу, за то, как вы бились на льду. И стояли друг за друга горой», — написал Текслер в своем telegram-канале.

По словам губернатора, «Трактор» собирает полные трибуны. Команда объединяет вокруг себя болельщиков и дарит эмоции.

«Да, клуб способен на большее. Уверен, что с таким отношением к делу „Трактор“ обязательно будет бороться за Кубок Гагарина. А мы будем и дальше создавать для команды необходимые условия», — пообещал губернатор.

Магнитогорскому «Металлургу» Текслер пожелал удачи в финале Чемпионата КХЛ. По его мнению, с такой игрой нужно привозить Кубок Гагарина в Челябинскую область.

Накануне хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в четвертый раз в финальной серии Восточной конференции обыграли челябинский «Трактор». «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина.