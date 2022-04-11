Трех жителей Верхней Пышмы вынесли приговор — от 10 до 19 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трем жителям Верхней Пышмы (Свердловская область) вынесли приговор по делу об убийстве земляка, которого убили из-за шуточного обвинения в педофилии. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

«Приговором Верхнепышминского городского суда двоим подсудимым мужчинам назначено наказание в виде 19 и 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а женщине — 10 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба МВД.

Двух мужчин 1988 и 1989 года рождения и женщину 1997 года рождения в зависимости от роли каждого признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и пункт «а» ч.2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Ранее подсудимая женщина узнала от своего ребенка и от дочери своей подруги, что мужчина их общей знакомой надругался над девочками. Чтобы отомстить обидчику, женщина подговорила двух своих знакомых расправиться с ним. Вечером 22 августа 2020 года компания приехала в садовый дом потерпевшего, где жестоко избила его и надругалась над ним, а затем уехала домой отсыпаться. В результате избитый мужчина скончался в больнице.

Позже Следственный комитет опросил более 20 свидетелей, провел порядка 20 экспертиз разного характера — судебно-медицинские, генетическую, биологическую, трасологическую. В ходе следствия выяснилось, что погибший не совершал никаких противоправных действий.

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