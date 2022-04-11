Верующие предложили добавить балкон, чтобы всем хватало места во время молитвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мусульмане в Салехарде вынуждены молиться прямо на снегу на улице из-за того, что в городской мечете верующим не хватает места. Как рассказал URA.RU активист общины мусульман Руслан Шайхутдинов, единственное решение — расширить площадь зала.

«На сегодняшний день площадь молельного зала мечете не позволяет вместить всех приходящих на пятничную обязательную для каждого мусульманина молитву — джума намаз. Нам приходится максимально тесниться в молельном зале, занимать вспомогательные помещения и совершать джума намаз на улице на снегу», — поясняет он.

Как рассказал активист, община обратилась с проблемой к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, направив письмо и собрав подписи. Для решения этого вопроса мусульмане предложили расширить площадь мечети дополнительным балконом. При этом, они готовы лично участвовать в строительстве, чтобы ускорить процесс.

«С целью экономии финансов строительные работы могут быть выполнены силами мусульман. Таким образом, для расширения площади потребовалась бы только финансовая помощь для закупки стройматериалов, как вариант — грантовая поддержка», — уточнил представитель общины.

Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства для уточнения вопроса. На момент публикации ответа еще не поступило.

Городская мечеть Салехарда Нурд-Камал — первый мусульманский храм на Ямале, который открыли в 2001 году. Раньше в обычные дни в ней собиралось десять-пятнадцать человек, на пятничную молитву — до ста и более, на великие мусульманские праздники — более тысячи. Внутри мечети на станах изображены изречения из Корана и виды Мекки. Мечеть практически никогда не пустует.

Мусульмане совершают джума намаз на снегу Фото представителя общины

Территория возле мечете в Салехарде Фото представителя общины

Мечеть в Салехарде Фото представителя общины

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