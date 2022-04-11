11 апреля 2022
08 апреля 2022

Мусульманам в ЯНАО приходится молиться на снегу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, мечеть нурд-камал
Верующие предложили добавить балкон, чтобы всем хватало места во время молитвы Фото:

Мусульмане в Салехарде вынуждены молиться прямо на снегу на улице из-за того, что в городской мечете верующим не хватает места. Как рассказал URA.RU активист общины мусульман Руслан Шайхутдинов, единственное решение — расширить площадь зала.

«На сегодняшний день площадь молельного зала мечете не позволяет вместить всех приходящих на пятничную обязательную для каждого мусульманина молитву — джума намаз. Нам приходится максимально тесниться в молельном зале, занимать вспомогательные помещения и совершать джума намаз на улице на снегу», — поясняет он.

Как рассказал активист, община обратилась с проблемой к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, направив письмо и собрав подписи. Для решения этого вопроса мусульмане предложили расширить площадь мечети дополнительным балконом. При этом, они готовы лично участвовать в строительстве, чтобы ускорить процесс.

«С целью экономии финансов строительные работы могут быть выполнены силами мусульман. Таким образом, для расширения площади потребовалась бы только финансовая помощь для закупки стройматериалов, как вариант — грантовая поддержка», — уточнил представитель общины.

Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства для уточнения вопроса. На момент публикации ответа еще не поступило.

Городская мечеть Салехарда Нурд-Камал — первый мусульманский храм на Ямале, который открыли в 2001 году. Раньше в обычные дни в ней собиралось десять-пятнадцать человек, на пятничную молитву — до ста и более, на великие мусульманские праздники — более тысячи. Внутри мечети на станах изображены изречения из Корана и виды Мекки. Мечеть практически никогда не пустует.

Мусульмане совершают джума намаз на снегу
Территория возле мечете в Салехарде
Мечеть в Салехарде
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

Мусульмане в Салехарде вынуждены молиться прямо на снегу на улице из-за того, что в городской мечете верующим не хватает места. Как рассказал URA.RU активист общины мусульман Руслан Шайхутдинов, единственное решение — расширить площадь зала. «На сегодняшний день площадь молельного зала мечете не позволяет вместить всех приходящих на пятничную обязательную для каждого мусульманина молитву — джума намаз. Нам приходится максимально тесниться в молельном зале, занимать вспомогательные помещения и совершать джума намаз на улице на снегу», — поясняет он. Как рассказал активист, община обратилась с проблемой к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, направив письмо и собрав подписи. Для решения этого вопроса мусульмане предложили расширить площадь мечети дополнительным балконом. При этом, они готовы лично участвовать в строительстве, чтобы ускорить процесс. «С целью экономии финансов строительные работы могут быть выполнены силами мусульман. Таким образом, для расширения площади потребовалась бы только финансовая помощь для закупки стройматериалов, как вариант — грантовая поддержка», — уточнил представитель общины. Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства для уточнения вопроса. На момент публикации ответа еще не поступило. Городская мечеть Салехарда Нурд-Камал — первый мусульманский храм на Ямале, который открыли в 2001 году. Раньше в обычные дни в ней собиралось десять-пятнадцать человек, на пятничную молитву — до ста и более, на великие мусульманские праздники — более тысячи. Внутри мечети на станах изображены изречения из Корана и виды Мекки. Мечеть практически никогда не пустует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...