Мурашко предсказал новый подъем заболеваемости коронавирусом в РФ

По мнению главы Минздрава РФ, коронавирус вернется в конце мая или в июне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать в конце мая или в июне. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Риски новой волны коронавируса в России существуют… Конец мая—июнь возможен подъем заболеваемости», — рассказал Мурашко в интервью телеканалу.

Он подчеркнул, что продолжительность и сила новой волны заболеваемости, в первую очередь, будет зависеть от самих россиян. «Все будет зависеть от нас с вами, как мы будем действовать, от вопросов ревакцинации и соблюдения санитарных норм и правил, а также от своевременного реагирования на подъем заболеваемости в каждом конкретном городе, каждом конкретном населенном пункте», — отметил Мурашко.

Он призвал граждан из числа особо уязвимых категорий (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями) после перенесенного заболевания пройти углубленную диспансеризацию. «Самые сильные риски последствий сохраняются в первые три месяца после болезни, а вообще следует в течение полугода пристально следить за своим здоровьем», — заявил глава Минздрава РФ.

По его словам, в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Однако в медучреждениях остаются еще 200 тысяч пациентов с COVID-19.

Сегодня, 12 апреля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко находится в Екатеринбурге на международном форуме «Здравоохранение Урала». Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо».

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