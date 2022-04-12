Мурашко предсказал новый подъем заболеваемости коронавирусом в РФ

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать в конце мая или в июне. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Риски новой волны коронавируса в России существуют… Конец мая—июнь возможен подъем заболеваемости», — рассказал Мурашко в интервью телеканалу.
Он подчеркнул, что продолжительность и сила новой волны заболеваемости, в первую очередь, будет зависеть от самих россиян. «Все будет зависеть от нас с вами, как мы будем действовать, от вопросов ревакцинации и соблюдения санитарных норм и правил, а также от своевременного реагирования на подъем заболеваемости в каждом конкретном городе, каждом конкретном населенном пункте», — отметил Мурашко.
Он призвал граждан из числа особо уязвимых категорий (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями) после перенесенного заболевания пройти углубленную диспансеризацию. «Самые сильные риски последствий сохраняются в первые три месяца после болезни, а вообще следует в течение полугода пристально следить за своим здоровьем», — заявил глава Минздрава РФ.
По его словам, в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Однако в медучреждениях остаются еще 200 тысяч пациентов с COVID-19.
Сегодня, 12 апреля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко находится в Екатеринбурге на международном форуме «Здравоохранение Урала». Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо».
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Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать в конце мая или в июне. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». «Риски новой волны коронавируса в России существуют… Конец мая—июнь возможен подъем заболеваемости», — рассказал Мурашко в интервью телеканалу. Он подчеркнул, что продолжительность и сила новой волны заболеваемости, в первую очередь, будет зависеть от самих россиян. «Все будет зависеть от нас с вами, как мы будем действовать, от вопросов ревакцинации и соблюдения санитарных норм и правил, а также от своевременного реагирования на подъем заболеваемости в каждом конкретном городе, каждом конкретном населенном пункте», — отметил Мурашко. Он призвал граждан из числа особо уязвимых категорий (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями) после перенесенного заболевания пройти углубленную диспансеризацию. «Самые сильные риски последствий сохраняются в первые три месяца после болезни, а вообще следует в течение полугода пристально следить за своим здоровьем», — заявил глава Минздрава РФ. По его словам, в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Однако в медучреждениях остаются еще 200 тысяч пациентов с COVID-19. Сегодня, 12 апреля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко находится в Екатеринбурге на международном форуме «Здравоохранение Урала». Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо».