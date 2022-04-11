Мурашко: в Екатеринбурге готовят к работе уникальную лабораторию

Лаборатория по тестированию медицинских изделий появилась в столице Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге появится лаборатория по тестированию медицинских изделий. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международном форуме «Здравоохранение Урала», который стартовал на площадке «Екатеринбург-Экспо».

«Мы понимаем, что нужна поддержка, нужно сопровождение каждого производителя. Мы создаем в Екатеринбурге формат кластера, и сейчас уже идет подготовка лаборатории по тестированию медицинских изделий», — передает корреспондент URA.RU слова министра.

Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Екатеринбург на международный форум «Здравоохранение Урала». Федерального чиновника ждут 12 апреля. Он встретится с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым.

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