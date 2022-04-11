11 апреля 2022

Многодетную челябинку осудили за сексуальное насилие над подругой

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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, приговор, именем российской федерации, папка, судья, суд
Приговор не вступил в силу Фото:

Ашинский городской суд (Челябинская область) приговорил к трем годам шести месяцам лишения свободы условно 35-летнюю многодетную жительницу города Сим, виновную в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей знакомой (ч. 1 ст. 132 УК РФ). У подсудимой шестеро детей, рассказали URA.RU источники в суде.

«Подсудимая под угрозой применения насилия потребовала от потерпевшей совершить с ней и с их общим знакомым действия сексуального характера, подавив при этом волю потерпевшей. Действовала женщина из мести за то, что потерпевшая общалась с бывшим сожителем обвиняемой», — рассказал источник.

Женщина признала вину частично, пояснив, что не имела злого умысла и ни к чему не принуждала. Прокурор просил назначить подсудимой реальный срок в колонии, но суд учел наличие у женщины смягчающих обстоятельства, в том числе — шестерых детей.

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Ашинский городской суд (Челябинская область) приговорил к трем годам шести месяцам лишения свободы условно 35-летнюю многодетную жительницу города Сим, виновную в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей знакомой (ч. 1 ст. 132 УК РФ). У подсудимой шестеро детей, рассказали URA.RU источники в суде. «Подсудимая под угрозой применения насилия потребовала от потерпевшей совершить с ней и с их общим знакомым действия сексуального характера, подавив при этом волю потерпевшей. Действовала женщина из мести за то, что потерпевшая общалась с бывшим сожителем обвиняемой», — рассказал источник. Женщина признала вину частично, пояснив, что не имела злого умысла и ни к чему не принуждала. Прокурор просил назначить подсудимой реальный срок в колонии, но суд учел наличие у женщины смягчающих обстоятельства, в том числе — шестерых детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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