Многодетную челябинку осудили за сексуальное насилие над подругой

Приговор не вступил в силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ашинский городской суд (Челябинская область) приговорил к трем годам шести месяцам лишения свободы условно 35-летнюю многодетную жительницу города Сим, виновную в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей знакомой (ч. 1 ст. 132 УК РФ). У подсудимой шестеро детей, рассказали URA.RU источники в суде.

«Подсудимая под угрозой применения насилия потребовала от потерпевшей совершить с ней и с их общим знакомым действия сексуального характера, подавив при этом волю потерпевшей. Действовала женщина из мести за то, что потерпевшая общалась с бывшим сожителем обвиняемой», — рассказал источник.

Женщина признала вину частично, пояснив, что не имела злого умысла и ни к чему не принуждала. Прокурор просил назначить подсудимой реальный срок в колонии, но суд учел наличие у женщины смягчающих обстоятельства, в том числе — шестерых детей.