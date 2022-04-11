Путь машины с детьми внутри попал на камеры видеонаблюдения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смертельная авария с участием подростков, произошедшая 9 апреля в Тюмени, попала на запись камер видеонаблюдения. Ролик появился в социальных сетях. В ДТП погибли двое несовершеннолетних — 17 и 14 лет.

По первоначальным данным УГИБДД по Тюменской области, авария произошла в четвертом часу утра 9 апреля. На перекрестке улиц Червишевский тракт и Баумана столкнулись ВАЗ-2107 и «Мазда 3».

На видео, опубликованном в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», запечатлен путь «Жигулей» до аварии. Машина движется на высокой скорости. Момент удара с иномаркой в кадр не попал.

В отечественном автомобиле находились пять подростков. По версии УГИБДД, после столкновения машину отбросило на опору освещения. На месте ДТП погиб 14-летний пассажир. Позднее в больнице скончался 17-летний водитель, которого в 2022 году уже восемь раз ловили за рулем без водительских прав. Госпитализация понадобилась еще двум подросткам — 15 и 18 лет.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, водитель «Мазды», совершая поворот, не пропустил «Жигули». В момент ДТП он был трезв. По вменяемой статье ему может грозить до семи лет лишения свободы.