Экс-риэлтор продавал арендованную квартиру в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мошенница хотела продать арендованное жилье. О несостоявшейся сделке сообщило УМВД Екатеринбурга.
«33-летняя женщина разместила объявление о продаже чужой квартиры в Интернете. Стоимость жилья составила 5,7 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
На объявление откликнулась 46-летняя женщина. После просмотра квартиры женщины договорились о сделке. Покупательница внесла залог в 50 000 рублей. А в последующем должна была передать еще два миллиона рублей.
Подозреваемая ранее работала риэлтором. Она подготовила все необходимые, но фиктивные, документы. Усомнившись в честности продавца, женщина самостоятельно запросила справку о собственнике имущества. Таким образом, обман и раскрылся. Сотрудники полиции предполагают, что это был не единичный случай мошенничества данной женщины. Следствие просит пострадавших граждан обратиться в органы внутренних дел.
В Екатеринбурге мошенница хотела продать арендованное жилье. О несостоявшейся сделке сообщило УМВД Екатеринбурга. «33-летняя женщина разместила объявление о продаже чужой квартиры в Интернете. Стоимость жилья составила 5,7 млн рублей», — пояснили в ведомстве. На объявление откликнулась 46-летняя женщина. После просмотра квартиры женщины договорились о сделке. Покупательница внесла залог в 50 000 рублей. А в последующем должна была передать еще два миллиона рублей. Подозреваемая ранее работала риэлтором. Она подготовила все необходимые, но фиктивные, документы. Усомнившись в честности продавца, женщина самостоятельно запросила справку о собственнике имущества. Таким образом, обман и раскрылся. Сотрудники полиции предполагают, что это был не единичный случай мошенничества данной женщины. Следствие просит пострадавших граждан обратиться в органы внутренних дел.