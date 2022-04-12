В Свердловской области проснулись гадюки

После гадюк на Урале просыпаются неядовитые змеи — медянки и ужи (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Читатели URA.RU cообщили, что в Свердловской области замечены гадюки. Ученые Института экологии растений и животных УрО РАН пояснили, как надо вести себя при встрече со змеями.

Змею жительница Артинского района Татьяна Солодкина встретила на огороде. Женщина приехала на садовый участок прибраться и заметила гадюку, лежащую на камне. «Очень испугалась! Хоть и живу всю жизнь в сельской местности, а змей опасаюсь. Я решила ее не трогать и спряталась в домике. Спустя час она сама куда-то уползла», — рассказала свердловчанка URA.RU.

Как пояснил агентству заведующий лабораторией функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Вершинин, гадюки действительно просыпаются раньше других змей.

«Амфибии просыпаются в конце апреля, а гадюка может проснуться чуть раньше, особенно там, где пригревает солнце: в лесопарке, на свалках и пустырях, где водятся грызуны. Это змея малоядовитая. При встрече не дергайте ее за хвост, не наступайте, не кладите в рот пальцы, не суйте руки под камень — просто дайте уйти», — посоветовал герпетолог.

Ученый добавил, что укус гадюки представляет опасность только для детей и слабых здоровьем людей. Тем не менее при укусе зоолог рекомендовал сразу обратиться в больницу. В Свердловском областном центре острых отравлений корреспонденту ответили, что нынешней весной укушенные змеями пациенты к ним еще не поступали.