Пермские депутаты Госдумы попали под новые санкции

Депутатам запретили иметь активы в Японии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Все семь депутатов Госдумы, представляющие в парламенте Пермский край, включены в новые санкционные списки Японии. Об этом сообщается на сайте японского внешнеполитического ведомства.

«Меры вводятся в целях поддержания мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира. Такие меры, как замораживание активов, будут применяться в отношении должностных лиц Российской Федерации (398 физических лиц и 28 организаций)», — отмечается в сообщении. Среди них — 385 депутатов госдумы из 450.

Активы в Японии будут заморожены у представляющих в парламенте Прикамье у единороссов Игоря Шубина, Романа Водянова, Ирины Ивенских, Антона Немкина, Дмитрия Скриванова, эсера Андрея Кузнецова и коммунистки Марии Дробот. Ранее в отношении пермских депутатов санкции ввели Евросоюз и США. Причем Дмитрий Скриванов в санкционные списки США не попал. Из-за вынужденной спецоперации РФ по прекращению геноцида русских на Донбассе Запад увеличил давление на экономику России, которую он оказывает с начала 2000-х годов. По словам президента РФ Владимира Путина, истинной целью санкций является отмена России.