11 апреля 2022

Пермские депутаты Госдумы попали под новые санкции

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Депутатам запретили иметь активы в Японии Фото:
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Все семь депутатов Госдумы, представляющие в парламенте Пермский край, включены в новые санкционные списки Японии. Об этом сообщается на сайте японского внешнеполитического ведомства.

«Меры вводятся в целях поддержания мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира. Такие меры, как замораживание активов, будут применяться в отношении должностных лиц Российской Федерации (398 физических лиц и 28 организаций)», — отмечается в сообщении. Среди них — 385 депутатов госдумы из 450.

Активы в Японии будут заморожены у представляющих в парламенте Прикамье у единороссов Игоря Шубина, Романа Водянова, Ирины Ивенских, Антона Немкина, Дмитрия Скриванова, эсера Андрея Кузнецова и коммунистки Марии Дробот. Ранее в отношении пермских депутатов санкции ввели Евросоюз и США. Причем Дмитрий Скриванов в санкционные списки США не попал. Из-за вынужденной спецоперации РФ по прекращению геноцида русских на Донбассе Запад увеличил давление на экономику России, которую он оказывает с начала 2000-х годов. По словам президента РФ Владимира Путина, истинной целью санкций является отмена России.

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Все семь депутатов Госдумы, представляющие в парламенте Пермский край, включены в новые санкционные списки Японии. Об этом сообщается на сайте японского внешнеполитического ведомства. «Меры вводятся в целях поддержания мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира. Такие меры, как замораживание активов, будут применяться в отношении должностных лиц Российской Федерации (398 физических лиц и 28 организаций)», — отмечается в сообщении. Среди них — 385 депутатов госдумы из 450. Активы в Японии будут заморожены у представляющих в парламенте Прикамье у единороссов Игоря Шубина, Романа Водянова, Ирины Ивенских, Антона Немкина, Дмитрия Скриванова, эсера Андрея Кузнецова и коммунистки Марии Дробот. Ранее в отношении пермских депутатов санкции ввели Евросоюз и США. Причем Дмитрий Скриванов в санкционные списки США не попал. Из-за вынужденной спецоперации РФ по прекращению геноцида русских на Донбассе Запад увеличил давление на экономику России, которую он оказывает с начала 2000-х годов. По словам президента РФ Владимира Путина, истинной целью санкций является отмена России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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