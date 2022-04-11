11 апреля 2022

В Челябинске запретили продавать 100 кг продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Незаконная уличная торговля. Рынки. Челябинск, торговля, продукты, молочные продукты, продавец, яйца, багажник, весы, рынок, фарш, продажа, уличная торговля, базар, рынки
Товары продавались без сопроводительных документов (фото из архива) Фото:

В Челябинске после проверки торговых рядов на Комсомольском проспекте сняли с продажи 100 килограммов животной продукции. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, реализация продукции осуществлялась без документов.

«В рейде по несанкционированным торговым рядам, расположенным в районе дома №36 по Комсомольскому проспекту установлена незаконная реализация продуктов животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. 15 килограммов свиного сала, 75 килограммов мороженной рыбы, 1,5 килограмма колбасных изделий, 2,5 килограмма сливочного масла, 3 тушки курицы, 1 килограмм творога были признаны потенциально опасными и запрещены к реализации», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве добавили, что нарушители дали письменное подтверждение, что используют снятую с реализации продукцию для собственных нужд. С ними провели разъяснительная работа.

Ранее в Челябинской области запретили выпускать в продажу 48 тонн замороженной рыбы. Пока не будет готов результат проверки, продукция будет находиться на изолированном хранении.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске после проверки торговых рядов на Комсомольском проспекте сняли с продажи 100 килограммов животной продукции. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, реализация продукции осуществлялась без документов. «В рейде по несанкционированным торговым рядам, расположенным в районе дома №36 по Комсомольскому проспекту установлена незаконная реализация продуктов животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. 15 килограммов свиного сала, 75 килограммов мороженной рыбы, 1,5 килограмма колбасных изделий, 2,5 килограмма сливочного масла, 3 тушки курицы, 1 килограмм творога были признаны потенциально опасными и запрещены к реализации», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве добавили, что нарушители дали письменное подтверждение, что используют снятую с реализации продукцию для собственных нужд. С ними провели разъяснительная работа. Ранее в Челябинской области запретили выпускать в продажу 48 тонн замороженной рыбы. Пока не будет готов результат проверки, продукция будет находиться на изолированном хранении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...