В Челябинской области запретили продажу 48 тонн рыбы

Судьба продукции зависит от результатов ее проверки (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинской области запретили выпускать в продажу 48 тонн минтая. На станции в Магнитогорске обнаружили сразу несколько нарушений при перевозке продукции, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При вскрытии вагона температура продукции составляла всего от минус 7,7 до минус 11,1 градусов вместо положенных минус 18 градусов. Кроме того, вагон, в котором перевозилась рыба, не оборудован средствами, позволяющими соблюдать и регистрировать установленный температурный режим в процессе перевозки, внутренняя обшивка вагона повреждена», — сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве добавили, что ко всем нарушениям при перевозке добавились также неправильно заполненные ветеринарно-сопроводительные документы. Они были оформлены без обязательного осмотра транспортного средства и самого груза при погрузке.

Специалисты ветстанции Магнитогорска произвели отбор проб продукции. По результатам проверки будет решаться вопрос о ее дальнейшем использовании. В настоящее время она находится на изолированном хранении.

Ранее управлением Россельхознадзора при содействии Пограничного Управления ФСБ России по Челябинской области было перехвачено 1,5 тонны животного жира, которые пытались вывести из России в Казахстан. Груз был возвращен на место погрузки. Причина возврата — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам