11 апреля 2022

В курганской типографии печатали пиратские книги. Их продавали по всей стране

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Получение избирательных бюллетеней в издательском доме. Курган, типография зауралье, получение бюллетений, типография, издательский дом
У нелегального издателя из Кургана изъяли почти 50 тысяч книг Фото:

Курганский бизнесмен предстанет перед судом за изготовление контрафактных копий книг, которые затем планировал продавать в разных регионах страны. При обысках у него изъяли около 50 тысяч изданий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Обвиняемый изготавливал контрафактные копии серии популярных книг, а затем продавал их в различных субъектах страны. При обысках было изъято почти 50 тысяч уже отпечатанных изданий, а причиненный правообладателю ущерб превысил 22 миллиона рублей», — приводит МВД медиа слова Волк.

Деятельность коммерсанта пресекли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Гендиректор одной из местных организаций изготавливал книги без согласия правообладателя в арендованной типографии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на подпольной типографии печатали книги про Гарри Поттера. Их изготавливали от имени издательства «Росмэн», которое не публикует эти книги с 2012 года.

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Курганский бизнесмен предстанет перед судом за изготовление контрафактных копий книг, которые затем планировал продавать в разных регионах страны. При обысках у него изъяли около 50 тысяч изданий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Обвиняемый изготавливал контрафактные копии серии популярных книг, а затем продавал их в различных субъектах страны. При обысках было изъято почти 50 тысяч уже отпечатанных изданий, а причиненный правообладателю ущерб превысил 22 миллиона рублей», — приводит МВД медиа слова Волк. Деятельность коммерсанта пресекли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Гендиректор одной из местных организаций изготавливал книги без согласия правообладателя в арендованной типографии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на подпольной типографии печатали книги про Гарри Поттера. Их изготавливали от имени издательства «Росмэн», которое не публикует эти книги с 2012 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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