В курганской типографии печатали пиратские книги. Их продавали по всей стране

12 апреля 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

У нелегального издателя из Кургана изъяли почти 50 тысяч книг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский бизнесмен предстанет перед судом за изготовление контрафактных копий книг, которые затем планировал продавать в разных регионах страны. При обысках у него изъяли около 50 тысяч изданий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Обвиняемый изготавливал контрафактные копии серии популярных книг, а затем продавал их в различных субъектах страны. При обысках было изъято почти 50 тысяч уже отпечатанных изданий, а причиненный правообладателю ущерб превысил 22 миллиона рублей», — приводит МВД медиа слова Волк. Деятельность коммерсанта пресекли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Гендиректор одной из местных организаций изготавливал книги без согласия правообладателя в арендованной типографии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на подпольной типографии печатали книги про Гарри Поттера. Их изготавливали от имени издательства «Росмэн», которое не публикует эти книги с 2012 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганский бизнесмен предстанет перед судом за изготовление контрафактных копий книг, которые затем планировал продавать в разных регионах страны. При обысках у него изъяли около 50 тысяч изданий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Обвиняемый изготавливал контрафактные копии серии популярных книг, а затем продавал их в различных субъектах страны. При обысках было изъято почти 50 тысяч уже отпечатанных изданий, а причиненный правообладателю ущерб превысил 22 миллиона рублей», — приводит МВД медиа слова Волк. Деятельность коммерсанта пресекли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Гендиректор одной из местных организаций изготавливал книги без согласия правообладателя в арендованной типографии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на подпольной типографии печатали книги про Гарри Поттера. Их изготавливали от имени издательства «Росмэн», которое не публикует эти книги с 2012 года.