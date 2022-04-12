Der Tagesspiegel: антироссийские санкции обвалили доллар

12 апреля 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Доллар ослаб из-за помощи России со стороны КНР и Индии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Доллар ослаб на фоне введения санкций против России. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. «Международный валютный фонд считает, что доминирование резервной валюты США ослаблено санкциями против России», — передает издание. Снизить роль доллара в международной экономике, в частности помогают Индия и Китай. Так, КНР разработала аналог SWIFT под названием CIPS, где доминирует юань. Индия помогает РФ обходить санкции, реанимируя особую систему расчетов , уточняет портал Pravda.Ru. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, передает агентство Nation news. Однако все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Как писало издание Global Times, укреплению рубля служит нефтегазовый сектор страны, которая продолжает продавать нефть и газ другим странам. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Доллар ослаб на фоне введения санкций против России. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. «Международный валютный фонд считает, что доминирование резервной валюты США ослаблено санкциями против России», — передает издание. Снизить роль доллара в международной экономике, в частности помогают Индия и Китай. Так, КНР разработала аналог SWIFT под названием CIPS, где доминирует юань. Индия помогает РФ обходить санкции, реанимируя особую систему расчетов, уточняет портал Pravda.Ru. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, передает агентство Nation news. Однако все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Как писало издание Global Times, укреплению рубля служит нефтегазовый сектор страны, которая продолжает продавать нефть и газ другим странам.