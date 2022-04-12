Der Tagesspiegel: антироссийские санкции обвалили доллар

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Доллар ослаб из-за помощи России со стороны КНР и Индии Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Доллар ослаб на фоне введения санкций против России. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Международный валютный фонд считает, что доминирование резервной валюты США ослаблено санкциями против России», — передает издание. Снизить роль доллара в международной экономике, в частности помогают Индия и Китай. Так, КНР разработала аналог SWIFT под названием CIPS, где доминирует юань. Индия помогает РФ обходить санкции, реанимируя особую систему расчетов, уточняет портал Pravda.Ru.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, передает агентство Nation news. Однако все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Как писало издание Global Times, укреплению рубля служит нефтегазовый сектор страны, которая продолжает продавать нефть и газ другим странам.

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Доллар ослаб на фоне введения санкций против России. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. «Международный валютный фонд считает, что доминирование резервной валюты США ослаблено санкциями против России», — передает издание. Снизить роль доллара в международной экономике, в частности помогают Индия и Китай. Так, КНР разработала аналог SWIFT под названием CIPS, где доминирует юань. Индия помогает РФ обходить санкции, реанимируя особую систему расчетов, уточняет портал Pravda.Ru. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, передает агентство Nation news. Однако все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Как писало издание Global Times, укреплению рубля служит нефтегазовый сектор страны, которая продолжает продавать нефть и газ другим странам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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