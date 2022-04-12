Глава курганского сельсовета после споров с думой ушла в отставку

Глава Колесниковского сельсовета Ольга Останина сложила свои полномочия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области Ольга Останина ушла в отставку. Ранее женщина конфликтовала с депутатами местной думы, которые поставили «неуд» ее работе. Информацию об уходе Останиной URA.RU рассказал источник из числа жителей села.

«Глава Колесниковского сельсовета Останина сложила свои полномочия по собственному желанию. Последний рабочий день у нее был в прошлую пятницу, 8 апреля», — сообщил инсайдер.

Останина подтвердила корреспонденту URA.RU свою отставку: «Я ушла. И, благодаря думе, сельский совет остался закрытым. И специалист ушел. Все», — заявила она. Эту же информацию сообщили и инсайдеры. По их данным, в минувшие выходные сотрудники вывозили из здания коробки. В них, по сообщению источников, возможно, были документы.

Получить комментарий исполняющего обязанности главы Кетовского района Олега Язовских не удалось. Он не ответил на звонок и сообщение в мессенджере. До этого Язовских косвенно подтвердил уход Останиной.

«Пока у нас официально никаких документов нет. Да. Она должна в думу сельского совета написать заявление и уведомить, что она увольняется», — подчеркивал тогда руководитель Кетовского района.

Ранее URA.RU сообщало, что Останина проиграла суд, в котором просила признать неправомочным состав местной сельской думы, поставившей «неудовлетворительно» ее работе. Сначала чиновница направляла иск в районный суд. Там решили, что дело не их компетенции.

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