В Кургане похоронили погибшего на Украине военнослужащего

12 апреля 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Похороны погибшего военнослужащего прошли на Зайковском кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военнослужащего контрактной службы Вячеслава Панушеску, погибшего во время спецоперации на Украине, похоронили на Зайковском кладбище в Кургане. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Панушеску Вячеслав Григорьевич, город Курган. Ефрейтор контрактной службы, артиллерист десантно-штурмовой бригады. Похоронили в Зайково сегодня», — рассказали в военкомате. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться, а в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Российские военные обнаружили на Украине биологические лаборатории, которые финансировались США. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Военнослужащего контрактной службы Вячеслава Панушеску, погибшего во время спецоперации на Украине, похоронили на Зайковском кладбище в Кургане. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Панушеску Вячеслав Григорьевич, город Курган. Ефрейтор контрактной службы, артиллерист десантно-штурмовой бригады. Похоронили в Зайково сегодня», — рассказали в военкомате. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться, а в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Российские военные обнаружили на Украине биологические лаборатории, которые финансировались США.