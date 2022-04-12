В Челябинске в полтора раза выросла стоимость семенного картофеля

Для населения продают семена за 70 рублей за килограмм Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цены на семенной картофель в 2022 году в Челябинской области по сравнению с прошлым годом выросли в полтора раза. При этом ежегодная норма потребления картофеля в регионе составляет 93 килограмма на человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза области.

«По сравнению с прошлым годом цена на семенной картофель выросла примерно на 50%. Для населения институты садоводства реализуют семенной картофель за 70 рублей. Для аграриев это стоит около 50 тыс. рублей за тонну, в зависимости от сорта и категории семян», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства URA.RU заявили, что несмотря на повышение стоимости, семенной картофель раскупается «на ура». Дефицита семенного фонда институт не испытывает.

«Семян картофеля достаточно, чтобы обеспечить весенние посадки. Большая их доля произведена в России. При потреблении на душу населения 93 кг картофеля регион производит 117 кг на человека. Выращенного урожая будет достаточно, чтобы обеспечить картошкой учреждения соцсферы — школы, детские сады, больницы», — отметили в минсельхозе.

В 2022 году площадь посадки картофеля в хозяйствах области составит 7055 гектаров (+35 га к прошлому году). Исходя из средней урожайности картофеля за последние пять лет, в минсельхозе ожидают урожай картофеля в пределах 110 — 130 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в Челябинске самый дорогой семенной картофель назван продавцом в честь экс-президента США Барака Обамы. Его продают за 250 рублей за килограмм.

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