Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов застрял на своем автомобиле на дороге, которую проверял по просьбе жителей местного садового товарищества. Он сообщил, что вернется с повторной проверкой 13 апреля, когда дорогу разровняют. Об этом глава Березовского написал в соцсетях.
«Через соцсети ко мне обратились жители с жалобой на дорогу, ведущую к СНТ 73, в районе „Уют-сити“. Съездил сегодня на место. Застрял. Завтра компания „Арсенал“ дает материал, МКУ „Благоустройство и ЖКХ“ разровняет. В четверг-пятницу приеду, посмотрю, что получится», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Под записью Писцова жители жалуются, что в ненадлежащее состояние дорогу приводят фуры и грузовики. «На дорогах лужи, тротуар по весне затоплен, люди ходят по дороге, а „летающий“ мимо транспорт их всех забрызгивает с ног до головы, живется весело и громко», — комментирует запись Писцова жительница под ником Надежда Рублева.
Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов застрял на своем автомобиле на дороге, которую проверял по просьбе жителей местного садового товарищества. Он сообщил, что вернется с повторной проверкой 13 апреля, когда дорогу разровняют. Об этом глава Березовского написал в соцсетях. «Через соцсети ко мне обратились жители с жалобой на дорогу, ведущую к СНТ 73, в районе „Уют-сити“. Съездил сегодня на место. Застрял. Завтра компания „Арсенал“ дает материал, МКУ „Благоустройство и ЖКХ“ разровняет. В четверг-пятницу приеду, посмотрю, что получится», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Под записью Писцова жители жалуются, что в ненадлежащее состояние дорогу приводят фуры и грузовики. «На дорогах лужи, тротуар по весне затоплен, люди ходят по дороге, а „летающий“ мимо транспорт их всех забрызгивает с ног до головы, живется весело и громко», — комментирует запись Писцова жительница под ником Надежда Рублева.