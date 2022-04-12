Мэр Березовского поручил разровнять дорогу, в которой сам застрял. Фото

12 апреля 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Мэр Березовского осматривал дорогу, на которую ему жаловались жители и застрял (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов застрял на своем автомобиле на дороге, которую проверял по просьбе жителей местного садового товарищества. Он сообщил, что вернется с повторной проверкой 13 апреля, когда дорогу разровняют. Об этом глава Березовского написал в соцсетях. «Через соцсети ко мне обратились жители с жалобой на дорогу, ведущую к СНТ 73, в районе „Уют-сити“. Съездил сегодня на место. Застрял. Завтра компания „Арсенал“ дает материал, МКУ „Благоустройство и ЖКХ“ разровняет. В четверг-пятницу приеду, посмотрю, что получится», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Под записью Писцова жители жалуются, что в ненадлежащее состояние дорогу приводят фуры и грузовики. «На дорогах лужи, тротуар по весне затоплен, люди ходят по дороге, а „летающий“ мимо транспорт их всех забрызгивает с ног до головы, живется весело и громко», — комментирует запись Писцова жительница под ником Надежда Рублева. Фото: Евгений Писцов Фото: Евгений Писцов Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов застрял на своем автомобиле на дороге, которую проверял по просьбе жителей местного садового товарищества. Он сообщил, что вернется с повторной проверкой 13 апреля, когда дорогу разровняют. Об этом глава Березовского написал в соцсетях. «Через соцсети ко мне обратились жители с жалобой на дорогу, ведущую к СНТ 73, в районе „Уют-сити“. Съездил сегодня на место. Застрял. Завтра компания „Арсенал“ дает материал, МКУ „Благоустройство и ЖКХ“ разровняет. В четверг-пятницу приеду, посмотрю, что получится», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Под записью Писцова жители жалуются, что в ненадлежащее состояние дорогу приводят фуры и грузовики. «На дорогах лужи, тротуар по весне затоплен, люди ходят по дороге, а „летающий“ мимо транспорт их всех забрызгивает с ног до головы, живется весело и громко», — комментирует запись Писцова жительница под ником Надежда Рублева.