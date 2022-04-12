В Копейске семья насмерть отравилась компотом

По факту смерти пенсионерки следственный комитет начал проверку Фото: Андрей Ермолов

В Копейске (Челябинская область) пенсионер мог по ошибке отравить домочадцев. Его родственницу и 80-летнюю супругу доставили в реанимацию после того, как мужчина разбавил горячий компот неизвестной жидкостью. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, пожилая женщина скончалась в больнице.

«По факту смерти бабушки в Копейске следственный комитет начал проверку. По предварительным данным, пенсионер разбавил горячий компот неустановленной жидкостью. Мужчина страдает деменцией и мог просто перепутать воду с другой жидкостью, опасной для употребления», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

Произошедший инцидент и смерть пожилой бабушки активно обсуждается в соцсетях. В группе «Копейск (В)Теме» в соцсети «ВКонтакте» пострадавшая 28-летняя женщина рассказала, что ночью они с бабушкой встали попить компота. Дедушка налил им компот и разбавил его водой, потому что он был слишком сладкий. «Сделав глоток, я поняла что у меня сильно зажгло в горле и я потеряла сознание. Очнулась уже в больнице», — рассказала потерпевшая.

Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает, она находится под присмотром врачей. Инсайдер URA.RU отметил, что накануне семья отмечала День рождения и в момент отравления ее члены находились в состоянии алкогольного отравления.