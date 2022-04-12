Бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, ушедший в отставку в феврале, продает квартиру в элитном жилом комплексе в областном центре. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.
«Воробьев выставил на продажу квартиру, которую он купил в элитном жилом комплексе после переезда в Курган. Видимо, возвращаться в наш город он не планирует», — рассказал инсайдер.
По данным источников, в объявлении о продаже трехкомнатной квартиры Воробьева указано, что в ней сделан дизайнерский ремонт. Она продается вместе с мебелью, холодильником и посудомоечной машиной. На территории комплекса оборудованы прогулочные зоны, детский игровой городок, площадки для отдыха взрослых (зона барбекю, беседка), волейбольная и баскетбольная площадки, зоны настольного тенниса, турников и тренажеров.
Бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, ушедший в отставку в феврале, продает квартиру в элитном жилом комплексе в областном центре. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. «Воробьев выставил на продажу квартиру, которую он купил в элитном жилом комплексе после переезда в Курган. Видимо, возвращаться в наш город он не планирует», — рассказал инсайдер. По данным источников, в объявлении о продаже трехкомнатной квартиры Воробьева указано, что в ней сделан дизайнерский ремонт. Она продается вместе с мебелью, холодильником и посудомоечной машиной. На территории комплекса оборудованы прогулочные зоны, детский игровой городок, площадки для отдыха взрослых (зона барбекю, беседка), волейбольная и баскетбольная площадки, зоны настольного тенниса, турников и тренажеров. Получить оперативные комментарии Воробьева URA.RU не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Воробьев переехал в Курган из ХМАО в конце 2018 года. С января 2019 по февраль 2022 года он был заместителем главы региона. В феврале экс-чиновник ушел в отставку, а позже стал гендиректором АО «Новосибирскавтодор».