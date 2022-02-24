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Курганский экс-замгубернатора возглавил дорожную компанию Сибири

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Соглашение. Курган, воробьев анатолий
Анатолий Воробьев был заместителем губернатора Курганской области более трех лет Фото:
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Перестановки в правительстве Курганской области

Бывший замгубернатора Курганской области Анатолий Воробьев стал гендиректором АО «Новосибирскавтодор». Данная информация была размещена на сайте организации.

«В АО „Новосибирскавтодор“ новый генеральный директор. С 25 февраля 2022 г. на должность генерального директора АО „Новосибирскавтодор“ назначен Анатолий Анатольевич Воробьев», — указано в сообщении.

До 22 февраля данный пост в АО «Новосибирскавтодор» занимал Юрий Бондаренко. Он его покинул в связи с переходом на новое место работы.

Анатолий Воробьев переехал в Курган из ХМАО в конце 2018 года. С января 2019 по февраль 2022 года он был заместителем главы региона. В том числе, он отвечал за сферу строительства и ЖКХ.

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Бывший замгубернатора Курганской области Анатолий Воробьев стал гендиректором АО «Новосибирскавтодор». Данная информация была размещена на сайте организации. «В АО „Новосибирскавтодор“ новый генеральный директор. С 25 февраля 2022 г. на должность генерального директора АО „Новосибирскавтодор“ назначен Анатолий Анатольевич Воробьев», — указано в сообщении. До 22 февраля данный пост в АО «Новосибирскавтодор» занимал Юрий Бондаренко. Он его покинул в связи с переходом на новое место работы. Анатолий Воробьев переехал в Курган из ХМАО в конце 2018 года. С января 2019 по февраль 2022 года он был заместителем главы региона. В том числе, он отвечал за сферу строительства и ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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