Бывший футболист из Тюмени со скандалом уволен с украинского ТВ

12 апреля 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Бывший футболист Виктор Леоненко работал комментатором на одном из украинских телеканалов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший профессиональный футболист из Тюмени Виктор Леоненко, выступавший в 90-е годы за команду «Динамо Киев» сборную Украины, был уволен с украинского телеканала за поддержку российских спортсменов. На местном ТВ он работал комментатором и футбольным экспертом. Информация об этом появилась в СМИ. «В Киеве прошел благотворительный матч с участием бывших футболистов киевского „Динамо“. После игры Леоненко был задан вопрос о российских спортсменах. Виктор заявил, что не осуждает молчание спортсменов из России по поводу спецоперации на Украине. Эта фраза стала причиной увольнения Виктора с канала, где он работал комментатором и экспертом на протяжении девяти лет», — сообщает официальный сайт «Вести.RU». Виктор Леоненко родился в Тюмени в 1969 году. Является воспитанником местной футбольной школы. Здесь он выступал за молодежный клуб ДЮСШ «Геолог» и взрослые команды «Монтажник», «Геолог». В 1991 году перешел в клуб «Динамо» (Москва), затем перевелся в «Динамо» (Киев). С 1992 по 1996 год являлся игроком национальной сборной команды Украины по футболу. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Западные лидеры отреагировали на спецоперацию введением санкций, направленных против экономического, гуманитарного и социального секторов Российской Федерации. Также в США и ряде стран ЕС значительно повысился уровень русофобии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Бывший профессиональный футболист из Тюмени Виктор Леоненко, выступавший в 90-е годы за команду «Динамо Киев» сборную Украины, был уволен с украинского телеканала за поддержку российских спортсменов. На местном ТВ он работал комментатором и футбольным экспертом. Информация об этом появилась в СМИ. «В Киеве прошел благотворительный матч с участием бывших футболистов киевского „Динамо“. После игры Леоненко был задан вопрос о российских спортсменах. Виктор заявил, что не осуждает молчание спортсменов из России по поводу спецоперации на Украине. Эта фраза стала причиной увольнения Виктора с канала, где он работал комментатором и экспертом на протяжении девяти лет», — сообщает официальный сайт «Вести.RU». Виктор Леоненко родился в Тюмени в 1969 году. Является воспитанником местной футбольной школы. Здесь он выступал за молодежный клуб ДЮСШ «Геолог» и взрослые команды «Монтажник», «Геолог». В 1991 году перешел в клуб «Динамо» (Москва), затем перевелся в «Динамо» (Киев). С 1992 по 1996 год являлся игроком национальной сборной команды Украины по футболу. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Западные лидеры отреагировали на спецоперацию введением санкций, направленных против экономического, гуманитарного и социального секторов Российской Федерации. Также в США и ряде стран ЕС значительно повысился уровень русофобии.