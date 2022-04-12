В Нижнем Тагиле ученик на спор выпрыгнул из окна школы

Школьники поспорили на тысячу рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ученик школы №13 поспорил с одноклассниками и выпрыгнул со второго этажа. Об этом сообщили в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

«Урок проходил на первом этаже учебного заведения. „Видеооператор“ и „зрители“ ждали „героя“ в условленное время в условленном месте. Ровно в 12:50 Никита, отпросившись у ничего не подозревающего педагога, вышел из класса и поднявшись с первого этажа на второй, хладнокровно спрыгнул вниз», — сообщил паблику «Инцидент Нижний Тагил» очевидец.

Пятиклассники поспорили на тысячу рублей, что один из них сможет спрыгнуть со второго этажа, и сняли это на видео. В результате происшествия школьник получил серьезные травмы. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга, ушибами и переломом пяточной кости.

В ходе проверки было установлено, что подросток не состоял на учете. Кроме того, отмечено, что никто не заставлял мальчика совершать подобный поступок, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».