Директора курганской школы уволили после заявления о травле

В Звериноголовском районе директора школы уволили после заявления о травле чиновницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора Прорывинской школы (Звериноголовский район) Ольгу Кузнецову уволили после заявления о травле со стороны чиновницы районного управления образования. Эту информацию URA.RU подтвердила Кузнецова.

«Публикация по поводу предвзятого отношения со стороны руководства районного управления образования вызвала большой резонанс. Мне позвонили и заявили, что меня увольняют. 21 апреля будет мой последний рабочий день. Конечно, жаль. Я 33 года проработала в образовании. Теперь буду дома, до пенсионного возраста мне еще далеко», — рассказала Кузнецова.

Собеседница пока не планирует восстанавливаться в должности через суд, так как считает, что ситуацию это не изменит. По информации местных активистов, распоряжение об увольнении Кузнецовой исходит от областных чиновников. «В Курганской области сложилось так: если человек честный, порядочный и имеет собственное мнение, отличное от мнения начальника, он не должен занимать руководящую должность. Директор, которого поддерживает коллектив школы, оказался неугодным и. о. начальника районного управления образования Камиле Жимбаевой, которую поддерживают областные чиновники», — заявил депутат Звериноголовской думы Владимир Кочеулов.

Глава Звериноголовского района Олег Курочкин сообщил URA.RU, что на данный момент Кузнецова не забрала заявление об увольнении, которое направляла ранее. «Без заявления я ее не смогу уволить, мы же живем в правовом государстве», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU сообщало, что директор Прорывинской школы написала заявление на увольнение из-за предвзятого отношения главы районного управления образования. По словам Ольги Кузнецовой, чиновница из-за личной неприязни лишает Прорывинскую школу спонсорской поддержки предприятия. Глава района уговорил Кузнецову проработать до конца учебного года, на что она согласилась. Глава управления образования Камила Жимбаева ответила, что предвзятого отношения к руководителю школы нет, а финансирование школ ведется постепенно.

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