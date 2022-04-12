В центре Екатеринбурга сбили ребенка на пешеходном переходе

В ГИБДД проверят обстоятельства аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель на Kia Rio сбил 14-летнего ребенка на пешеходном переходе в Октябрьском районе Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по улице Восточная, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении ведомства. Пострадавшего мальчика госпитализировали с травмой головы.

Водитель заявил, что не заметил ребенка, который переходил дорогу на красный свет. Однако в ГИБДД проверят эту информацию и выяснят, из-за чего произошла авария. Водителя ранее пять раз привлекали к ответственности за нарушения правил движения.

В ГИБДД призвали родителей следить за поведением детей на дороге. Также стоит учить с ними основы ПДД, добавили в ведомстве.