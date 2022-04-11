Депутаты в ЯНАО сообщили о дефиците соли и росте цен на овощи

В сетевых магазинах снизилась стоимость на крупы и сахар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В сетевых магазинах Ноябрьска по-прежнему отсутствует соль на прилавках, а также выросла цена на овощи. При этом, в супермаркетах снизилась стоимость сахара. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия» по итогам депутатского контроля.

«В сетевых магазинах отмечено подорожание моркови, картофеля, капусты. Ажиотажа вокруг сахара нет. Его цена на сегодняшний день снизилась до 96 рублей 99 копеек за килограмм. Неделю назад он стоил почти 120 рублей за упаковку в 900 грамм. Ситуация с поваренной солью не изменилась — ее по-прежнему нет. Предлагается к продаже только морская по цене почти 50 рублей за 500 грамм», — говорится в сообщении.

По итогам проверок депутаты отметили, что высокие цены держат в основном частные магазины. Там за килограмм сахара предлагают заплатить 130 рублей. Стоимость мяса начинается от 500, а десяток яиц стоит от 100 до 120 рублей. Что касаемо сетевых магазинов, то там упала цена на крупы. Гречка подешевела на 38 рублей, а рис на 50.

«Считаю, есть все основания проводить в отношении продавцов „золотых“ продуктов проверку по линии УФАС на предмет необоснованного завышения цен на товары массового спроса. Заявления на проведение проверок будут направлены в контрольные органы региона. Считаю преступным в столь сложное время спекулировать на нуждах людей» — приводи слова пресс-служба руководителя фракции Единой России в Городской Думе Сергея Валько.

Ранее сообщалось, что в депутаты от партии «Единая Россия» проведут рейды в магазинах ЯНАО. При выявлении необоснованного завышения стоимости товаров будут составлены обращения в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру. Цены на товары начали поднимать в регионе из-за западных санкций, которые ввели США, страны Евросоюза, а также ряд других государств в ответ на начало спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Однако санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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