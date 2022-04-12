National Review: Россия выиграет санкционную войну по нефти

12 апреля 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Россия получила больше денег от продажи энергоносителей, чем в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия получает больше прибыли от экспорта энергоносителей, чем в прошлом году. Об этом написал обозреватель National Review Джим Джерати. «Россия заработает на экспорте энергоносителей в этом году больше, чем в прошлом, несмотря на санкции. У России по-прежнему множество способов продавать свои товары на мировом рынке — от экспорта нефти, природного газа и угля до лазеек для продажи нефти в Европу», — сообщает издание. Как отмечает автор статьи, становится все очевиднее, что санкции, вводимые властями США, ни к чему не приводят. Журналист обвинил в сложившейся ситуации президента США Джо Байдена, уточнив, что он слишком много обещает и мало делает. Он призвал власти США заменить собой Россию на мировых энергетических рынках. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. США даже отказались от части санкций, напоминает агентство Nation news. Как заявил американский журналист Бредли Бланкеншип, санкции Запада не сокрушили экономику России, передает телеканал 360. Рейтинг президента США Джо Байдена на фоне конфликта с Россией снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, антирейтинг Байдена вырос: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия получает больше прибыли от экспорта энергоносителей, чем в прошлом году. Об этом написал обозреватель National Review Джим Джерати. «Россия заработает на экспорте энергоносителей в этом году больше, чем в прошлом, несмотря на санкции. У России по-прежнему множество способов продавать свои товары на мировом рынке — от экспорта нефти, природного газа и угля до лазеек для продажи нефти в Европу», — сообщает издание. Как отмечает автор статьи, становится все очевиднее, что санкции, вводимые властями США, ни к чему не приводят. Журналист обвинил в сложившейся ситуации президента США Джо Байдена, уточнив, что он слишком много обещает и мало делает. Он призвал власти США заменить собой Россию на мировых энергетических рынках. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. США даже отказались от части санкций, напоминает агентство Nation news. Как заявил американский журналист Бредли Бланкеншип, санкции Запада не сокрушили экономику России, передает телеканал 360. Рейтинг президента США Джо Байдена на фоне конфликта с Россией снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, антирейтинг Байдена вырос: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.