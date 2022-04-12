Пьяный мужчина провалился под лед в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по спасению утопающих. Челябинск, мчс, зима, лед, учения, озеро, спасатели, водохранилище, утопающий, мороз, спасение утопающего
Сотрудники МЧС вытащили мужчину с помощью спасательного круга (архивное фото) Фото:

Спасатели вытащили из-подо льда реки Исети в Екатеринбурге пьяного мужчину, который гулял по замерзшему водоему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Игнорируя аншлаги, запрещающие выход на лед, мужчина дошел до середины пруда и провалился под лед», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС вытащили его с помощью спасательного круга.

Врачи скорой помощи выяснили, что мужчина был пьян и, находясь в воде, получил серьезное обморожение. Его госпитализировали.

Спасатели предостерегли екатеринбуржцев от выхода на лед. Во время потепления это может быть смертельно опасно, добавили в ведомстве.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Спасатели вытащили из-подо льда реки Исети в Екатеринбурге пьяного мужчину, который гулял по замерзшему водоему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Игнорируя аншлаги, запрещающие выход на лед, мужчина дошел до середины пруда и провалился под лед», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС вытащили его с помощью спасательного круга. Врачи скорой помощи выяснили, что мужчина был пьян и, находясь в воде, получил серьезное обморожение. Его госпитализировали. Спасатели предостерегли екатеринбуржцев от выхода на лед. Во время потепления это может быть смертельно опасно, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...