Пьяный мужчина провалился под лед в Екатеринбурге

Спасатели вытащили из-подо льда реки Исети в Екатеринбурге пьяного мужчину, который гулял по замерзшему водоему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Игнорируя аншлаги, запрещающие выход на лед, мужчина дошел до середины пруда и провалился под лед», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС вытащили его с помощью спасательного круга. Врачи скорой помощи выяснили, что мужчина был пьян и, находясь в воде, получил серьезное обморожение. Его госпитализировали. Спасатели предостерегли екатеринбуржцев от выхода на лед. Во время потепления это может быть смертельно опасно, добавили в ведомстве.