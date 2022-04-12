Пьяный мужчина провалился под лед в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС вытащили мужчину с помощью спасательного круга (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели вытащили из-подо льда реки Исети в Екатеринбурге пьяного мужчину, который гулял по замерзшему водоему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Игнорируя аншлаги, запрещающие выход на лед, мужчина дошел до середины пруда и провалился под лед», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС вытащили его с помощью спасательного круга.

Врачи скорой помощи выяснили, что мужчина был пьян и, находясь в воде, получил серьезное обморожение. Его госпитализировали.

Спасатели предостерегли екатеринбуржцев от выхода на лед. Во время потепления это может быть смертельно опасно, добавили в ведомстве.