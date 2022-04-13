Челябинку задержали за долги по кредиту в 80 тысяч рублей

Жительницу Миасса нашли участковые (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) 40-летняя местная жительница задержана за долги по кредиту. Она взяла заем в 80 тысяч рублей в одном из челябинских банков, но ни разу не внесла платеж по его погашению.

«В полицию на женщину заявил представитель банка-кредитора. Отдел МВД России по Миассу завел на должницу дело по части 1 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“). Саму женщину разыскали участковые уполномоченные полиции», — пишет Newsmiass.

Подозреваемая была задержана полицией. Ей грозит до двух лет лишения свободы, но суд может ограничиться назначением принудительных работ или выплатой штрафа. Причины, по которым должница не платила по кредиту, не уточняются.