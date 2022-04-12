В Кургане запустят импортозамещающее производство титановых пластин для Центра Илизарова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

В Кургане запустят импортозамещающее производство титановых пластин для Центра Илизарова. Речь об этом шла на встрече губернатора Курганской области Вадима Шумкова и руководителя федерального предприятия Центра инновационных технологий в ортопедии Минпромторга России Виктора Спектора, сообщается на сайте правительства региона.

«Встреча была посвящена предстоящей реконструкции курганского филиала Центра. Обсудили вопросы по временному размещению производственных и офисных помещений, реконструкции трансформаторной подстанции, последующего обеспечения производства высококвалифицированными рабочими кадрами и по организации импортозамещающего производства титановых пластин», — указано в сообщении властей.

Сейчас титановые пластины для аппарата Илизарова покупают за границей. Новое производство замкнет производственный цикл и сделает курганских ортопедов независимыми от поставок продукции из-за рубежа, добавили в правительстве области.

Сейчас на предприятии трудится 50 специалистов. После реконструкции, которую планируют завершить к 2025 году, число рабочих мест увеличится в три раза. Губернатор Шумков сообщил в своем telegram-канале, что общая сумма капитальных вложений составит 2,7 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский завод дорожных машин активно работает по импортозамещению. Курганские машины на улицах России заменят технику, которую обычно закупали в Европе.

Губернатор Шумков (слева) провел встречу с руководителем федерального Центра инновационных технологий в ортопедии Виктором Спектором Фото: пресс-служба губернатора Курганской области