На дорогах России машины из Европы заменит курганская техника

Курганская техника заменит импортные машины из Европы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод дорожных машин активно работает по импортозамещению. Курганские машины на улицах России заменят технику, которую обычно закупали в Европе. Об этом корреспонденту URA.RU перед церемонией вручения госнаград в правительстве Курганской области сообщил гендиректор предприятия АО «Кургандормаш» Михаил Федулов.

«Все, что поставлялось из Европы, теперь поставляет наше предприятие. Мы отправляем дорожную и коммунальную технику на улицы наших городов, чтобы они были чистыми и красивыми, чтобы строились дороги», — рассказал Федулов.

За большой вклад в развитие страны и Курганской области Вадим Шумков вручил Федулову почетное звание «Заслуженный машиностроитель России». «Сегодня оценили мои заслуги. В этой отрасли я работаю уже 43 года и никогда не сворачивал с этого пути. Мне нравится, что руками моего коллектива создается новая техника», — поделился Федулов.

Ранее URA.RU писало, что на заводе «Кургандормаш» разработали и изготовили машину для нефтяной промышленности, которая полностью состоит из отечественных компонентов. Машина предназначена для проведения гидравлического разрыва пластов в нефтяной промышленности. Задача этой машины — подготовка смеси и закачка ее в устье скважины.

Михаил Федулов получил звание «Заслуженный машиностроитель России» (на фото — крайний справа) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU