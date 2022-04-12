Секс-шоп выселяют из здания в центре Екатеринбурга

Магазин «Казанова 69» находится в самом центре Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Секс-шоп «Казанова 69» в суде борется за продление аренды под свой магазин в центре Екатеринбурга на улице Карла Либкнехта, 2. Первая судебная инстанция встала на сторону магазина и обязала арендодателя заключить с «Казановой» договор, но апелляционная инстанция полностью отменила это решение. Ранее против размещения в здании магазина интимных товаров выступали сотрудники детской художественной школы, которая расположена в том же здании.

«До окончания срока действия контракта представитель сети магазинов для взрослых отправил заявление с просьбой о заключении договора аренды на новый срок. Но распорядительная дирекция МУГИСО ему отказала, сославшись на то, что помещения второго этажа планируется передать под размещение Международного Демидовского фонда, который возглавляет первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

У арендодателя, судя по материалам суда, отсутствовали основания к отказу продлевать договор аренды секс-шопа. По мнению апелляции, из пункта 7.5 договора аренды ясно и недвусмысленно следует, что у магазина не возникает «преимущественного права арендатора на заключение договора аренды на новый срок», а потому арендатор не вправе требовать возобновления договора без конкурсных процедур», — цитирует «Коммрсант» юриста фирмы «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова.

Журналисту URA.RU не удалось дозвониться до МУГИСО — на звонок никто не ответил. Ранее против размещения секс-шопа по этому адресу ранее выступала детская художественная школа.

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