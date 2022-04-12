В Кургане сотрудники дорожного завода вынуждены работать по выходным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На курганском предприятии, которое выпускает коммунальную и дорожно-строительную технику, в условиях санкций наращивают производство машин из отечественных комплектующих. Работники вынуждены трудиться даже по выходным. Об этом говорится в «ВКонтакте» группы АО «Кургандормаш» со ссылкой на слова замгендиректора по производству Владимира Рогожина.

«Предприятие санкций практически не заметило. У нас очень большая загрузка. Работы заметно прибавилось. По вакуумной технике, которая состоит только из наших комплектующих, загрузка выросла. Сейчас завод наращивает обороты, увеличивает объемы производства. Приходится выводить людей даже на выходные дни», — рассказал Рогожин.

На предприятии уверены, что санкции позволят заводу выйти на новый уровень. «Мы используем эти санкции как возможности для развития и расширения сектора внутреннего рынка. Сейчас иностранные конкуренты вынуждены уходить. Для нас это вызов — повышение производительности и поиск альтернативных поставщиков», — заметил главный инженер «Кургандормаша» Сергей Кисленко.

Ранее URA.RU писало о том, что Курганский завод дорожных машин активно работает по импортозамещению. Генеральный директор «Кургандормаша» Михаил Федулов заявлял, что курганские машины на улицах России заменят технику, которую обычно закупали в Европе.

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявил, что санкции против России ввели бы и без этого события, как это делали на протяжении последних лет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам