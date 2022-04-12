Названа сумма взятки, из-за которой гаишника в Сургуте ловил ОМОН

Полицейский привлек к преступлению коллегу и хотел с помощью него получить деньги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Правоохранители раскрыли подробности задержания сотрудника ДПС из Сургута, которого ОМОН поймал на взятке. По сообщению пресс-секретаря следственного управления СКР по ХМАО, полицейский намеревался через посредника получить от горожанина 40 тысяч рублей.

«12 апреля 2022 года около 15 часов на площадке торгового центра по ул. Маяковского города Сургут, при получении взятки в размере 40 000 рублей, инспектор дорожно-патрульной службы задержан сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре при поддержке ОМОН окружного Управления Росгвардии», — рассказал пресс-секретарь.

По версии следствия, инспектор ДПС на протяжении нескольких дней требовал через посредника — сотрудника группы по исполнению административного законодательства, деньги с сургутянина за освобождение от административной ответственности. Сотрудники отдела собственной безопасности поймали злоумышленника с поличным. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по п.«б» ч. 5 ст. 290 и ч.2 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки с вымогательством и посредничество в получении взятки), ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский ОМОН поймал гаишника на взятке. Выявили преступление сотрудники отдела собственной безопасности УМВД по ХМАО.