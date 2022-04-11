11 апреля 2022

Сургутский ОМОН поймал гаишника на взятке. Видео

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Обстановка у Мосгорсуда во время процесса над оппозиционером. Москва, протестующие, полиция, протест, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Мужчина был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности и ОМОН Фото:

В Сургуте сотрудники отдела собственной безопасности полиции РФ по ХМАО при поддержке ОМОН задержали сотрудника ДПС при попытке получить взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В Сургуте сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по ХМАО — Югре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник госавтоинспекции. Полицейский подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения за непривлечение к административной ответственности гражданина», — рассказали в ведомстве.

По словам представителя УМВД, по факту получения взятки сотрудником проводится служебная проверка, материалы которой впоследствии будут направлены в следственный комитет для дальнейшего расследования и принятия решения. «По данному факту УМВД России по ХМАО — Югре назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавила пресс-секретарь.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить экс-сотрудника ДПС за 47 взяток. Полицейский получил от водителей более 300 тысяч рублей.

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В Сургуте сотрудники отдела собственной безопасности полиции РФ по ХМАО при поддержке ОМОН задержали сотрудника ДПС при попытке получить взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В Сургуте сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по ХМАО — Югре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник госавтоинспекции. Полицейский подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения за непривлечение к административной ответственности гражданина», — рассказали в ведомстве. По словам представителя УМВД, по факту получения взятки сотрудником проводится служебная проверка, материалы которой впоследствии будут направлены в следственный комитет для дальнейшего расследования и принятия решения. «По данному факту УМВД России по ХМАО — Югре назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавила пресс-секретарь. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить экс-сотрудника ДПС за 47 взяток. Полицейский получил от водителей более 300 тысяч рублей.
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